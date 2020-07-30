К чему снится кровь: толкование сна

Такой сон отражает, насколько здоровым или сильным является какой-то аспект вашей жизни / Dailymail

Сон о крови, как и сон о пожаре, очень мощный и символизирует энергию или жизненную силу. Такой сон отражает, насколько здоровым или сильным является какой-то аспект вашей жизни.

Кровь вне тела, как правило, символизирует потерю силы в какой-то области вашей жизни, тогда как кровь внутри тела символизирует силу и энергию.

Отрицательное значение

Кровь отражает какой-то аспект вашей жизни, который теряет энергию или жизненную силу. Это может быть эмоциональная боль, расстройство или ситуация, вызванная чрезмерным влечением или поведением. Во сне это обычно проявляется как кровотечение или лужи крови.

Кроме того, такой сон говорит о том, что вы могли сделать некоторые замечания, которые ранили ваших близких. Кровь также может говорить о болезни или болезненной потери отношений, которая нанесет серьезный урон вашей уверенности.

Положительное значение

Кровь отражает жизненную силу, власть и успех. Вы сталкиваетесь с проблемами, опережаете или чувствуете себя сильным. Это может появиться во сне как кровь врагов, кровь, пронизывающая ваши вены, или раны, которые не кровоточат.

Кровотечение

Сон о кровотечении говорит о потере силы и энергии в жизни. Кровоточащая часть тела представляет область вашей жизни, которая теряет силу. Сон о кровотечении, которое не останавливается, может отражать травмирующий опыт, который вам трудно преодолеть.

Сон о том, где вы покрыты кровью, может символизировать конфликт в отношениях или социальной обстановке. Кровь на вас отражает результаты сражений, злобы или нападок на других, когда вы пытаетесь утвердиться. Быть покрытым кровью может также представлять ваше чувство потери.

Кровоточат ноги во сне

Сон о кровоточивости ног представляет собой проблему в жизни, которая влияет на ваши моральные основы или принципы.

Кровь на руках

Иметь кровь на руках во сне означает чувство вины или ответственности за свои действия.

Потеря крови

Сон о полной потере крови представляет собой проблему в вашей жизни, которая полностью истощает ваши силы и уверенность.

Кровь на стене

Cон о крови на стенах означает затяжное чувство потери или неудачи. Возможно, вам не удастся перестать думать о трудностях, которые вы преодолели, или о травмирующем переживании, которое вы пережили.

Кроме того, сны о крови могут отражать проблемы с менструальными циклами у женщин. Женщины нередко видят сны о грязной крови, когда у них случайное кровотечение.