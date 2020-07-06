Как быстро снять солнечный ожог: названо натуральное средство

Защита от солнца должна применяться 365 дней в году / Фото pixabay.com

Пляж и прогулки на солнце - это весело, пока вы не вернетесь домой с невероятно воспаленной, чувствительной, загорелой кожей, а иногда и с аллергией на солнце. В этом случае кожа краснеет, печет, она горячая на ощупь.

По словам врача-дерматолога Суджаты Джолли, которую цитирует The Daily Mail, сгореть можно всего за 15 минут. Поэтому важно ограничить пребывание на солнце и принять дополнительные меры для защиты себя.

Как предотвратить солнечный ожог?

Доктор Джолли говорит: "Вы должны носить соответствующую одежду, такую как длинные рукава, длинные брюки или платье и широкополую шляпу - желательно с защитной тканью от ультрафиолета, которая ограничивает проникновение лучей UVA и UVB".

Защита от солнца должна применяться 365 дней в году, несмотря на то, светит ли солнце, или идет дождь.

Наносите небольшое количество (эквивалент рюмки) солнцезащитного крема с широким спектром действия SPF 30 или выше на лицо и шею утром в качестве последнего шага в вашей программе по уходу за кожей для защиты в течение типичного рабочего дня. "Высокий SPF также следует периодически повторно наносить, чтобы он оставался эффективным", - говорит доктор Джолли.

"В идеале вы должны использовать продукт, который содержит физический солнцезащитный крем, такой как оксид цинка или диоксид титана, который создает физический барьер для вредных лучей", - добавляет она.

Лучше всего уменьшит воспаление алоэ вера./ Pixabay

Лучший продукт для лечения солнечных ожогов

Лучше всего уменьшит воспаление алоэ вера. "Алоэ вера содержит противовоспалительные соединения, называемые антрахинонами, которые уменьшают отеки, способствуют заживлению и облегчают боль", - объясняет доктор Джолли.

Но это должен быть чистый гель алоэ вера, взятый из листа растения алоэ вера и нанесенный непосредственно на пораженный участок. Продукты, содержащие алоэ вера в качестве ингредиента, могут не иметь такого же полезного эффекта, как чистое алоэ вера.

Не забудьте дать коже подышать, надев свободную хлопчатобумажную одежду, и вы также можете нанести холодный компресс из фланели, смоченный в холодной воде. Также важно пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

"Важно не покрывать ожоги и не охлаждать кожу до нормальной температуры", - объясняет доктор Джолли. "Ожог - это поврежденная кожа, похожая на открытую рану, и с ней следует обращаться как с таковой. Может появиться волдырь, но его нужно оставить нетронутым. Существуют различные методы лечения, в зависимости от тяжести ожога", - добавляет доктор.

Сильный солнечный ожог может привести к тепловому удару, что может быть очень серьезным. Срочно посетите семейного врача, если вы чувствуете усталость, головокружение, высокая температура, жар и дрожь.