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Как убрать зуд после укуса комаров: нестандартный способ

Японец посоветовал для уменьшения неприятного зуда использовать полотенце.

28 июня 2020, 23:32
комар
Выяснилось, как унять зуд после укуса комара / Фото pixabay.com

Одной из самых главных неприятностей лета являются укусы насекомых, в первую очередь комаров.

За несколько часов на природе подчас приходится расплачиваться неделей непроходящего зуда. В случае, когда никакие аптечные средства не помогают, на помощь может прийти нестандартный способ борьбы с данной проблемой, пишет weekend.

Не так давно о том, как побороть кожный зуд после укуса насекомых, на своей странице в Twitter рассказал житель Японии. Все, что вам понадобится, — полотенце и микроволновая печь.

Возьмите полотенце небольшого размера, намочите его и положите в микроволновку на 30 секунд.

Затем аккуратно достаньте полотенце из микроволновой печи. Очевидно, что поначалу оно будет довольно горячим для того, чтобы полностью приложить его к коже. Однако, по словам японца, ожога быть не должно. Аккуратно прикладывайте полотенце к месту раздражения не более чем на секунду и тут же убирайте.

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Полотенце остынет за несколько минут, поэтому, когда оно перестанет быть горячим, вы сможете приложить его к укусу надолго. Когда это произойдет, не просто прикладывайте полотенце к раздраженному участку, но и слегка надавливайте на него.

Если вы все сделаете правильно, зуд моментально исчезнет, а покраснений не останется. Секрет прост: горячий компресс как нельзя лучше воздействует на аллергическую реакцию.

Как ранее писал Главред, учёные провели исследование, чтобы выяснить, могут ли "кровопийцы" переносить вирус.

Комар укус лето жара
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