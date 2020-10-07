УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как научиться контролировать себя: 5 стратегий

7 октября 2020, 21:24

Физическая активность - волшебный эликсир практически всего.

1602095047-7315.jpg
Физическая активность - волшебный эликсир практически всего./Pixabay

Если мы хотим улучшить свои привычки, с чего нам начать? Было бы неплохо начать с изучения привычек, которые непосредственно укрепляют самоконтроль, который нам необходим, если мы собираемся сохранить какие-либо другие полезные привычки.

Эти пять привычек защитят нас от физических нагрузок или психологического истощения, из-за которых мы не сможем управлять собой.

Спите хотя бы семь часов

Для многих из нас последние часы дня - время поиграть или расслабиться, но факт в том, что нам нужен сон. Недостаток сна влияет на настроение, память, иммунную функцию и даже способствует увеличению веса. Большинству взрослых необходимо как минимум семь часов сна в сутки. Если вам сложно вовремя ложиться спать, попробуйте установить будильник на ночь, чтобы лучше уснуть.

Совершите 20-минутную прогулку

Физическая активность - волшебный эликсир практически всего. Упражнения снимают беспокойство, повышают энергию и настроение, улучшают память, обостряют исполнительную функцию и способствуют поддержанию веса. Это одновременно заряжает энергией и успокаивает. Вам не нужно готовиться к марафону или ходить на часовой спин-класс. Наибольшее улучшение здоровья получают те, кто постоянно ведет сидячий образ жизни.

Не позволяйте себе слишком проголодаться

Поскольку мозгу нужна энергия для управления импульсами, как это ни парадоксально, один из лучших способов избежать импульсивного переедания (или любой вредной привычки) - есть достаточно. Кроме того, пропуск приема пищи может привести к торгам и неправильным решениям.

Найдите время, чтобы не захламляться

Большинство из нас получает настоящий подъем, когда мы расставляем вещи на свои места, решаем назойливые задачи, очищаем поверхности и избавляемся от мусора. Этот прилив энергии помогает использовать самообладание и придерживаться сложной привычки. Одна из самых популярных привычек для повышения счастья и продуктивности? Заправьте свою кровать. Кроме того, если вы можете сделать что-то менее чем за минуту, делайте это без промедления. Это устраняет беспорядок на поверхности жизни.

Угощайте себя полезными лакомствами

Удовольствия восхитительны. В отличие от награды, которую нужно заработать или оправдать, "угощение" - это небольшое удовольствие или удовольствие, которое мы даем себе только потому, что хотим этого. Нам не нужно быть "хорошими", чтобы получить это, мы не зарабатываем это и не оправдываем это. Давать себе "угощения" может показаться снисходительным или легкомысленным, но это не так. Когда мы угощаем себя, мы чувствуем себя полными энергии, заботой и удовлетворенными, что повышает наше самообладание. Это секрет взрослой жизни: если мы отдаем себе больше, мы можем требовать большего от себя. Самоуважение не эгоистично.

Какие полезные награды?

  • Просмотр книг по искусству, кулинарных книг или путеводителей; фотографирование;
  • сон;
  • просмотр семейных альбомов;
  • нанесение духов;
  • раскраски;
  • изучение нового волшебного навыка.

Однако остерегайтесь самых популярных нездоровых угощений. Еда и напитки, просмотр смартфона и покупки могут быть полезными для некоторых людей, но многим следует держаться подальше от таких привычек.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как научиться контролировать себя: 5 стратегий». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:04
Отравление Навального: у Путина резко ответили на заявление о санкциях
21:54
Врач поведал, что нашли в организме больного коронавирусом Трампа Видео
21:38
Диетолог посоветовала, с чем есть творог Видео
21:36
Будьте осторожны: синоптики обратились к водителям Киева Видео
21:28
Гороскоп для всех на 8 октября: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
21:24
Как научиться контролировать себя: 5 стратегий Видео
21:19
Трамп устроит в США грандиозный скандал мнение
21:04
Наглости нет предела: оккупанты Крыма отбирают у населения скважины
21:03
Во Франции с Германией рассказали о санкциях против РФ за Навального
20:54
Цена Covid-19: во сколько Порошенко обходится лечение и какие ему грозят осложнения Видео
20:29
Медик развенчал популярный миф о детях и коронавирусе
20:17
Жена Порошенко рассказала, почему ее дети говорят по-русски Видео
20:00
В НАНУ нашли замену Патону: избран новый президент Видео
19:49
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
19:37
Медик рассказала, почему в Киеве и Украине сложная ситуация с Covid-19 Видео
19:31
В МОЗ подчитали, скольких медиков убил коронавирус
19:10
Украинцы останутся без пенсий менее, чем через 15 лет мнение
19:01
Это случается ночью: врачи указали на серьезный симптом диабета Видео
18:56
Пытки и травля газом: в ООН рассказали о зверствах боевиков на Донбассе
18:49
Стало известно, где и когда пройдут мирные переговоры по Нагорному Карабаху Видео
18:35
Marvel приготовила сюрпризы к релизу Человек-паук: Майлз Моралес Видео
18:18
"Это бизнес-схема": Алла Костромичева одевается в секонд-хэндах
18:14
В России объявили в розыск Светлану Тихановскую Видео
18:13
Елена Зеленская поделилась впечатлениями о встрече с Кейт Миддлтон
17:50
Масло чайного дерева: названы волшебные свойства от дезинфекции до дезодоранта Видео
17:35
Материалы для взрослых - состоялась премьера сериала о порно Видео
17:30
"Из любви к сыну": стали известны шокирующие детали убийства сына отцом в Киеве
17:15
"Кратеры только останутся": в РФ выгорают села из-за взрывов на складе боеприпасов Видео
16:48
В Кремле рассказали, что сделает Газпром в ответ на штраф Польши за Северный поток-2
16:47
Пашинян рассказал о планах Армении по независимости Нагорного Карабаха
16:36
Авиакатастрофа в Чугуеве: стало известно, почему барахлил двигатель Видео
16:29
Рак горла: медики назвали признаки, которые вы должны знать Видео
16:18
Экс-депутат Госдумы дал прогноз, станет ли Навальный президентом РФ
16:17
СМИ раскрыли планы ЕС и Германии по санкциям против Северного потока-2 Видео
16:12
"Это интимный процесс": Юлия Санина раскрыла райдер The Hardkiss
16:07
Sony показала, как можно полностью разобрать PlayStation 5 Видео
15:59
Украина в сентябре потеряла больше $2,5 млрд международных резервов
15:49
Эксперт рассказал, почему накопление пенсий может стать очередной аферой
15:36
Дата первых морозов в Украине стремительно приближается Видео
15:35
По факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика открыто уголовное дело
15:30
Выявлен скрытый признак коронавируса во рту: на что срочно обратить внимание Видео
15:20
Неделю моды в России отменили из-за коронавируса
15:17
Армения пытается изменить конфликт в Карабахе – Алиев Видео
15:06
У Путина объяснили позицию Москвы о помощи Армении по Нагорному Карабаху Видео
15:04
Зеленые энергетики столкнулись с интересами "зеленой" партии - политолог
15:00
Заставил отжиматься и ударил: нацгвардеец убил сослуживца в Вышгороде
14:55
Отношение украинцев к России стало хуже – новый опрос
14:53
Выпадают волосы: трихологи посоветовали три продукта, которые "оберегают" шевелюру Видео
14:40
Культовая ролевая игра Baldur's Gate 3 порвала Steam Видео
14:27
Ученые узнали, насколько опасным может быть кашель курильщика Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять