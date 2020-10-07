Как научиться контролировать себя: 5 стратегий

Физическая активность - волшебный эликсир практически всего./Pixabay

Если мы хотим улучшить свои привычки, с чего нам начать? Было бы неплохо начать с изучения привычек, которые непосредственно укрепляют самоконтроль, который нам необходим, если мы собираемся сохранить какие-либо другие полезные привычки.

Эти пять привычек защитят нас от физических нагрузок или психологического истощения, из-за которых мы не сможем управлять собой.

Спите хотя бы семь часов

Для многих из нас последние часы дня - время поиграть или расслабиться, но факт в том, что нам нужен сон. Недостаток сна влияет на настроение, память, иммунную функцию и даже способствует увеличению веса. Большинству взрослых необходимо как минимум семь часов сна в сутки. Если вам сложно вовремя ложиться спать, попробуйте установить будильник на ночь, чтобы лучше уснуть.

Совершите 20-минутную прогулку

Физическая активность - волшебный эликсир практически всего. Упражнения снимают беспокойство, повышают энергию и настроение, улучшают память, обостряют исполнительную функцию и способствуют поддержанию веса. Это одновременно заряжает энергией и успокаивает. Вам не нужно готовиться к марафону или ходить на часовой спин-класс. Наибольшее улучшение здоровья получают те, кто постоянно ведет сидячий образ жизни.

Не позволяйте себе слишком проголодаться

Поскольку мозгу нужна энергия для управления импульсами, как это ни парадоксально, один из лучших способов избежать импульсивного переедания (или любой вредной привычки) - есть достаточно. Кроме того, пропуск приема пищи может привести к торгам и неправильным решениям.

Найдите время, чтобы не захламляться

Большинство из нас получает настоящий подъем, когда мы расставляем вещи на свои места, решаем назойливые задачи, очищаем поверхности и избавляемся от мусора. Этот прилив энергии помогает использовать самообладание и придерживаться сложной привычки. Одна из самых популярных привычек для повышения счастья и продуктивности? Заправьте свою кровать. Кроме того, если вы можете сделать что-то менее чем за минуту, делайте это без промедления. Это устраняет беспорядок на поверхности жизни.

Угощайте себя полезными лакомствами

Удовольствия восхитительны. В отличие от награды, которую нужно заработать или оправдать, "угощение" - это небольшое удовольствие или удовольствие, которое мы даем себе только потому, что хотим этого. Нам не нужно быть "хорошими", чтобы получить это, мы не зарабатываем это и не оправдываем это. Давать себе "угощения" может показаться снисходительным или легкомысленным, но это не так. Когда мы угощаем себя, мы чувствуем себя полными энергии, заботой и удовлетворенными, что повышает наше самообладание. Это секрет взрослой жизни: если мы отдаем себе больше, мы можем требовать большего от себя. Самоуважение не эгоистично.

Какие полезные награды?

Просмотр книг по искусству, кулинарных книг или путеводителей; фотографирование;

сон;

просмотр семейных альбомов;

нанесение духов;

раскраски;

изучение нового волшебного навыка.

Однако остерегайтесь самых популярных нездоровых угощений. Еда и напитки, просмотр смартфона и покупки могут быть полезными для некоторых людей, но многим следует держаться подальше от таких привычек.