Молниеносное распространение COVID-19: Комаровский предупредил о неожиданной опасности

Евгений Комаровский / УНИАН

По словам известного педиатра Евгения Комаровского, в Украине созданы "довольно неплохие" условия для передачи коронавируса от человека к человеку.

Как подчеркнул он в интервью каналу Politeka Online, на сегодня переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

"Мы знаем точно, что вирус передается главным образом внутри помещений. Поэтому меня меньше пугают переполненные пляжи, но больше пугают, например, маршрутки или трамваи, или метро", – подчеркнул медик.

Он обратил внимание на то, что в ближайшее время стоит ожидать того, что коронавирус может атаковать молодежь, которая сейчас "активно общается", а от них вирус стремительно может передаться и людям старшего возраста.

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"Чувствительные заболеют, нечувствительные – усилят свой местный иммунитет", – добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский прокомментировал решение властей об усилении карантинных мероприятий в Киеве.

Он обратил внимание на то, что вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена и расстояния между людьми и выразил недоумение из-за ограничения работы заведений общественного питания и кинотеатров.