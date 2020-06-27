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Эксперт предупредила об опасности загара для переболевших COVID-19

Прежде чем ехать за загаром, необходимо проконсультироваться с врачом.

27 июня 2020, 16:18
пляж,лето
Солнечные ожоги могут получить люди, перенесшие коронавирус / Reuters

По словам врача-дерматолога Людмилы Рязановой, во время отдыха начинать загорать следует понемногу и любое пребывание возле водоема лучше осуществлять с воздушных ванн для адаптации организма.

В интервью изданию ria-m.tv она подчеркнула, что время приема солнечных ванн должно быть не более двух часов из-за того, что могут появиться осложнения.

По ее словам, прежде чем ехать к морю за загаром, необходимо проконсультироваться с врачом из-за того, что при многих заболеваниях пребывание на солнце противопоказано.

Дерматолог предупредила, что солнечные ожоги могут получить люди, перенесшие коронавирусную инфекцию.

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"Уже известно, что коронавирус повреждает структурную единицу эритроцитов гем, (состоящий из порфиринов и железа), который переносит кислород в органы и ткани. Так вот нарушение гема может приводить к повышенной чувствительности и восприимчивости к солнечному излучению", - подытожила Рязанова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в условиях достаточно низкой температуры речной воды, после попадания в нее частицы коронавируса способны выживать до 25 дней.

Как говорится в результатах проведенного исследования, природные водные системы могут служить каналом передачи COVID-19.

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