Миллионы людей в состоянии страха: в ВОЗ предупредили об опасности COVID-19

ВОЗ призывает оказать поддержку людям, страдающим психологически от COVID-19 / Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала серьезное влияние на психическое здоровье человека по всему миру. Коронавирус вызвал тревогу и страх у миллионов людей, которые нуждаются в поддержке.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, передает ТАСС.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", - сказал он в ходе своего брифинга в Женеве.

По словам главы ВОЗ, одним из негативных факторов ухудшение ментального здоровья людей является отсутствие социального взаимодействия.Читайте такжеКоронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных

Также Гебрейсус подчеркнул, что в мире психические заболевания зафиксированы приблизительно у одного миллиарда человек, три миллиона каждый год умирают от злоупотребления спиртными напитками.

В связи с этим председатель Организации выступил с инициативой проведения 10 октября – к Всемирному дню психического здоровья – международный форум в поддержку страдающих от психических заболеваний людей.

Напомним, согласно данным на утро пятницы, 28 августа, в мире установлено 24 452 629 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились 352 675 человек.