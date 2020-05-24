Нейропсихолог объяснила, откуда берется любовь к сладкому

Уменьшать зависимость от сладостей нужно постепенно / 1zoom.ru

Чрезмерная любовь к сладкому не может передаваться генетически, однако родители все же могут оказать влияние на интерес ребенка к сладостям. Об заявила нейропсихолог Ирина Хвингия.

"Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет", — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом, по ее словам, если мать во время беременности употребляла много шоколада и других сладостей, то потребность в таких продуктах может проявиться и у ребенка.

Читайте такжеМедики сказали, когда есть сладкое – чтобы не толстетьНейропсихолог отметила, что зависимость от сладкого может сформироваться во взрослом возрасте – тут действует "система якорения". К примеру, когда человеку грустно, он съедает шоколадку, и ему становится лучше. Мозг якорит приятное, поэтому у людей появляется потребность в сладком.

Уменьшить зависимость от сладостей можно, но делать это нужно "постепенно и очень осторожно". Полный и резкий отказ от сладкого станет серьезным стрессом для организма и может сделать только хуже.

Напомним, ранее диетолог раскрыла секрет, сколько сладкого можно есть в день, чтобы не поправиться.