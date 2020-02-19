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Как есть сладкое и не толстеть: диетолог раскрыла простой секрет

19 февраля 2020, 05:22

Сладостями нельзя заменять целый прием пищи.

пирожное
Десерт нужно есть до чувства насыщения / Фото pixabay.com

Сладости любят многие и отказать себе в удовольствии съесть конфету или пирожное иногда очень непросто. В связи с этим возникает резонный вопрос – как есть сладкое и не толстеть. Французские диетологи утверждают, что такой способ существует.

В частности, диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон раскрыла секрет, сколько сладкого можно есть в день, чтобы не поправиться. Ответ очень прост – перестать жевать конфеты или торты нужно в тот момент, когда наступило чувство насыщения.

"Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - цитирует эксперта РИА Новости.

Также диетологи рассказали, как правильно есть сладкое. Чтобы не переесть сладостей,  рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

"Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи", - объясняют эксперты.

И еще один важный момент: даже если вы дали себе волю и "сточили" большой кусок торта – не корите себя. Из-за чувства вины организм будет хуже переваривать пищу.

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Напомним, нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости, если уж очень хочется пожевать что-то вкусненькое. По ее словам, часто причиной тяги к "запрещённой" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда очень простая - человек просто не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона. 

сладкое здоровье диетолог
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