Как есть сладкое и не толстеть: диетолог раскрыла простой секрет

Десерт нужно есть до чувства насыщения / Фото pixabay.com

Сладости любят многие и отказать себе в удовольствии съесть конфету или пирожное иногда очень непросто. В связи с этим возникает резонный вопрос – как есть сладкое и не толстеть. Французские диетологи утверждают, что такой способ существует.

В частности, диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон раскрыла секрет, сколько сладкого можно есть в день, чтобы не поправиться. Ответ очень прост – перестать жевать конфеты или торты нужно в тот момент, когда наступило чувство насыщения.

"Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - цитирует эксперта РИА Новости.

Также диетологи рассказали, как правильно есть сладкое. Чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

"Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи", - объясняют эксперты.

И еще один важный момент: даже если вы дали себе волю и "сточили" большой кусок торта – не корите себя. Из-за чувства вины организм будет хуже переваривать пищу.

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Напомним, нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости, если уж очень хочется пожевать что-то вкусненькое. По ее словам, часто причиной тяги к "запрещённой" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда очень простая - человек просто не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.