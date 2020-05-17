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В Минздраве обнародовали статистику по ВИЧ и СПИДу с начала года

17 мая 2020, 22:11

С начала нынешнего года было зарегистрировано 357 случаев СПИДа и 137 смертей, обусловленных этим синдромом.

СПИД
В МИнздрве назвали статистику СПИДа / svit24.net

В период пандемии коронавируса в Украине ВИЧ официально диагностировали у 5256 граждан и 18 иностранцев.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава, в апреле зафиксировано 1053 случаев ВИЧ у граждан Украины и 1 – у иностранца. Зарегистрировано 357 случаев СПИДа и 137 смертей, обусловленных этим синдромом.

Всего с начала года в стране зафиксирован 1501 случай СПИДа. С начала года умерли 733 человека от причин, вызванных СПИДом.

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В Минздраве подчеркивают, что чем раньше человек с ВИЧ начнет принимать антиретровирусная терапию, тем будет лучше для его здоровья и безопасности его близких. Это лечение препятствует размножению вируса, помогает восстановиться иммунной системе и повышает способность организма сопротивляться болезням.

Также отмечается, что за последние пять лет покрытие терапией возросло почти в два раза: с 56 000 до 112 000 человек.  

Напомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель. В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Как сообщал Главред, ранее в ВОЗ порадовали информацией о том, что некоторые виды лечения, скорее всего, способны уменьшить тяжесть и продолжительности коронавирусной болезни.

Минздрав ВИЧ/СПИД
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