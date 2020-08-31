Травы, которые "прокачивают" иммунитет: топ-4

Чтобы иметь сильную иммунную систему, вам необходимо получать определенные витамины/ Pixabay

Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с сезоном простуды и гриппа или просто пытаетесь сохранить здоровье в целом, крайне важно поддерживать устойчивость нашей иммунной системы. Иммунная система отвечает за предотвращение инфекций и борьбу с ними, а когда ваша иммунная система сильна, у вас больше шансов предотвратить болезни.

Важно отметить, что вы не сможете полагаться исключительно на травы для борьбы с болезнью. Чтобы иметь сильную иммунную систему, вам необходимо получать определенные витамины, правильно питаться, хорошо спать и заниматься спортом. И, конечно же, лучший способ снизить риск заболевания - это часто мыть руки и избегать контактов с людьми, которые могут быть больны.

Но помимо этих рекомендуемых практик, некоторые травы могут иметь дополнительные иммунные преимущества. Вот четыре травы, рекомендованные экспертами для повышения вашей иммунной системы.

Как травы могут принести пользу иммунной системе

Многие травы антагонистичны патогенам, то есть они активно борются с такими микроорганизмами, как вирусы, бактерии, черви и насекомые, - говорит Марк Фрост, заведующий кафедрой фитотерапии Американского колледжа традиционной китайской медицины.

И не только эксперты в области традиционной китайской медицины утверждают, что травы обладают иммуностимулирующими свойствами. Те, кто практикует западную медицину, также поддерживают добавление трав в здоровую диету.

Дебора Энн Баллард, доктор медицины, магистр здравоохранения, врач внутренней медицины в Duke Integrative Medicine, говорит, что она рекомендует использовать в кулинарии различные травы и специи, чтобы стимулировать потребление.

"Регулярное включение их в здоровую диету имеет очень низкий риск причинения вреда и разумный шанс помочь нашей иммунной системе бороться с инфекциями", - говорит Баллард.

Эхинацея

Эхинацея - это растение, которое имеет множество применений. Согласно больнице Mount Sinai, она обладает свойствами, которые могут облегчить боль и уменьшить воспаление, а также обладают противовирусным и антиоксидантным действием. Это делает ее идеальной травой для поддержки вашей иммунной системы и усиления ее функций.

Систематический обзор 2006 года, опубликованный в Кокрановской библиотеке, показал, что прием эхинацеи после таких симптомов простуды, как насморк и заложенность носа, может помочь сократить как продолжительность болезни, так и тяжесть простуды. Однако исследователи заявили, что результаты не были последовательными во всех проанализированных ими исследованиях.

Кроме того, в систематическом обзоре 2020 года, опубликованном в журнале Advances in Integrative Medicine, было установлено, что эхинацея может быть полезной при острых респираторных инфекциях, если трава принимается при появлении симптомов. Это потому, что он может снизить уровень провоспалительных цитокинов, которые связаны с воспалением и респираторными инфекциями.

Фрост говорит, что если вы чувствуете, что подверглись воздействию большого количества людей и потенциальных микробов, или чувствуете, что можете заболеть, попробуйте принимать эхинацею два или три дня подряд. Следуйте инструкциям по дозировке на упаковке продукта с эхинацеей, который вы потребляете, или проконсультируйтесь с травником. Вы можете добавить ее в чай ​​или использовать в качестве настойки.

Чеснок

Чеснок - мощное противомикробное растение, особенно для кишечника. Фактически, он считается антибактериальным, противовирусным и противопротозойным (что означает, что он может бороться с паразитами). Эти свойства могут помочь бороться с инфекциями легких и респираторными инфекциями.

Чеснок содержит аллицин, и считается, что это соединение, которое делает чеснок антибактериальным. Согласно обзору 2014 года, опубликованному в Avicenna Journal of Phytomedicine, это позволяет чесноку бороться с такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка, которые вызывают пищевое отравление.

Вдобавок к этому, чеснок идеален для укрепления пищеварительной системы. Это делает его хорошим выбором для лечения паразитов или червей в кишечнике. Обзор журнала Avicenna Journal of Phytomedicine также ссылается на исследование, в котором чеснок использовался для лечения лямблиоза - инфекции, вызванной паразитом. Симптомы пациентов исчезли через 24 часа после приема чеснока либо через жидкий экстракт 1 мг / мл два раза в день, либо через капсулу с чесноком 0,6 мг / мл.

Кроме того, было обнаружено, что чеснок помогает бороться с простудой благодаря своим противовирусным свойствам. В обзоре 2014 года, опубликованном в Кокрановской библиотеке, обсуждалось одно исследование, в котором участникам давали чесночные добавки с 180 мг аллицина ежедневно в течение 12 недель или плацебо. Исследователи обнаружили, что те, кто получал чеснок, с меньшей вероятностью простудились, а если они действительно болели, то болели меньше дней, чем те, кто принимал плацебо. Однако необходимы дополнительные исследования.

Женьшень

Согласно одному исследованию, это растение усиливает ось HPA - гипоталамическую, гипофизарную и надпочечниковую - которая отвечает за регулирование реакции иммунной системы на стресс.

Хронический или тяжелый стресс может ослабить иммунную систему, поэтому важно, чтобы у вас была сильная ось HPA, чтобы помочь справиться с влиянием стресса на вашу иммунную систему. По словам Фроста, укрепляя ось HPA, вы укрепляете иммунную систему.

Женьшень также может поддерживать баланс иммунной системы, регулируя различные типы иммунных клеток, включая Т-клетки, В-клетки, естественные клетки-киллеры и макрофаги, которые выявляют угрозы для организма и борются с ними. Есть даже доказательства того, что женьшень может бороться с гриппом А у мышей, хотя необходимы исследования на людях.

Фрост говорит, что женьшень очень сильный, и если вы планируете включить его в свой режим, вам следует проконсультироваться с травником. Вы можете потреблять женьшень, заварив чай ​​из свежего корня женьшеня, или принимать капсулы с женьшенем.

Рейши

Рейши, также известный как Линчжи, представляет собой разновидность грибов. Грибы рейши содержат бета-глюканы, которые, как считается, стимулируют различные типы клеток иммунной системы, включая моноциты, естественные клетки-киллеры и дендритные клетки. Стимулируя эти клетки, они лучше обнаруживают инфекции и борются с ними.

По данным Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга, есть даже некоторые доказательства того, что бета-глюканы в рейши могут оказывать противоопухолевое действие, останавливая рост раковых клеток. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять преимущества грибов.

Вы можете купить порошок рейши или капсулы для употребления.

Прежде чем начать принимать какие-либо из этих трав, вам следует проконсультироваться со своим врачом, чтобы убедиться, что они не будут негативно взаимодействовать с любыми лекарствами, которые вы принимаете. Вы также должны убедиться, что вам поставили точный диагноз, если вы заболели - стоит посетить врача, чтобы узнать, какие методы лечения они рекомендуют, прежде чем пробовать лечебные травы.