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Ученые назвали отличное средство против тревоги

23 октября 2020, 21:24

Тревога может вызывать множество различных симптомов.

женщина, окно, страх
Тревога может вызывать множество различных симптомов / Reuters

Беспокойство не является плохим по своей сути - оно может помочь вам действовать в стрессовых ситуациях и является бесценным инстинктом в опасных ситуациях. Если тревога становится непреодолимой и у нее нет легко объяснимой причины, возможно, вам нужно ее устранить. Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.

Тревога может вызывать множество различных симптомов; это может повлиять на то, как вы себя чувствуете физически, умственно и как вы себя ведете.

Как правило, если вы испытываете физические и психические отклонения, такие как боли в груди и головные боли, и не можете расслабиться и наслаждаться досугом, это может означать, что у вас может быть беспокойство.

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Хотя сейчас может показаться, что это не так, тревогу можно побороть, изменив здоровый образ жизни.

Менее известное лекарство - глубокий сон, также известный как медленный сон с медленными движениями глаз (NREM). Глубокий сон - это стадия сна, связанная с самыми медленными мозговыми волнами во время сна. Это состояние, при котором мозговые волны становятся высоко синхронизированными, а частота сердечных сокращений и артериальное давление падают.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Human Behavior, глубокий сон может исправить дисбаланс в мозге, лежащий в основе беспокойства.

"Мы определили новую функцию глубокого сна, которая снижает тревожность за ночь за счет реорганизации связей в мозге", - сказал старший автор исследования Мэтью Уокер, профессор нейробиологии и психологии Калифорнийского университета в Беркли.

Он добавил: "Глубокий сон кажется естественным анксиолитиком (ингибитором тревожности), если мы получаем его каждую ночь".

В серии экспериментов с использованием функциональной МРТ и полисомнографии, среди прочего, Саймон и его коллеги просканировали мозг 18 молодых людей, когда они просматривали эмоционально волнующие видеоклипы после полной ночи сна и снова после бессонной ночи.

Уровни тревожности измерялись после каждого сеанса с помощью анкеты, известной как перечень тревожных состояний и черт.

После бессонной ночи сканирование мозга показало отключение медиальной префронтальной коры, которая обычно помогает сдерживать нашу тревогу, в то время как более глубокие эмоциональные центры мозга были сверхактивными.

"Без сна, как будто мозг слишком тяжело нажимает на педаль акселератора эмоций, без достаточного тормоза", - сказал Уокер.

После полной ночи сна, во время которой мозговые волны участников измерялись с помощью электродов, размещенных на их головах, результаты показали, что уровень их тревожности значительно снизился, особенно у тех, кто испытал более медленный медленный сон.

Как мне добиться глубокого сна?

Нагревание тела, например, погружение в сауну или гидромассажную ванну, может облегчить состояние глубокого сна.

"Исследования показали, что медленноволновой сон облегчается, когда температура мозга превышает определенный порог", - поясняет Американская ассоциация сна (ASA).Согласно ASA, непривычно низкое краткосрочное потребление углеводов у здоровых спящих также способствует увеличению процента медленного сна.

Эксперты полагают, что эти изменения сна могут быть связаны с метаболизмом жиров, содержащихся в низкоуглеводной диете.

"Кроме того, прием антидепрессантов может увеличить продолжительность периодов медленного сна; однако влияние ТГК на медленный сон остается спорным", - добавляет он.

страх паника тревога
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