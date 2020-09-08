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Врач назвал симптом инфаркта, который проявляется в возрасте до 55 лет

8 сентября 2020, 18:19

Очевидные опасности высокого кровяного давления обычно упускаются из виду.

Сердце, лечение
Сердце, лечение / eluniverso.com

Сердечный приступ - это состояние, требующее серьезной неотложной медицинской помощь, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за жирных веществ в коронарных артериях. Ишемическая болезнь сердца - это термин, описывающий этот деструктивный процесс. Есть много механизмов, которые вызывают блокировку кровоснабжения сердца.

Одним из наиболее распространенных катализаторов является высокое кровяное давление, процесс, при котором ваше кровяное давление постоянно остается выше рекомендуемых уровней.

Как объясняет Американская кардиологическая ассоциация, сила и трение высокого кровяного давления могут повредить нежные ткани внутри артерий.

В свою очередь, ЛПНП (плохой) холестерин - вредное жировое вещество - образует бляшки вдоль крошечных разрывов в стенках артерий, что означает начало атеросклероза (технический термин, обозначающий закупорку ваших артерий.

Очевидные опасности высокого кровяного давления обычно упускаются из виду в более молодом возрасте, но новое исследование подчеркивает важность контроля вашего кровяного давления независимо от вашего возраста.

Исследования, проведенные доктором Дипендером Гиллом из Имперского колледжа Лондона, показывают, что артериальное давление необходимо контролировать к среднему возрасту, иначе это может привести к необратимым повреждениям.

Исследования доктора Гилла показали, что высокое кровяное давление в возрасте 55 лет и младше увеличивает риск ишемической болезни сердца независимо от высокого кровяного давления после 55 лет.

Короче говоря, если у вас было высокое кровяное давление в 40 лет, но вы контролировали его в 60, то ущерб уже нанесен.

Исследование - тревожный сигнал для людей, которые полагают, что это повод для беспокойства в возрасте от 60 до 70 лет.

Ученые проанализировали гены более чем 400 000 человек и подсчитали, что каждое повышение артериального давления на десять единиц до достижения возраста 55 лет повышает риск сердечного приступа в более позднем возрасте на 43 процента.

Они обнаружили, что повреждение было постоянным. Например, если у кого-то была проблема в возрасте 40 лет, но она была решена в возрасте 60 лет, вред уже был нанесен.

Руководитель исследования доктор Дипендер Гилл из Имперского колледжа Лондона сказал: "Все знают, что высокое кровяное давление вредно для вашего сердца. Но никто не беспокоится об этом, когда они молоды. Они думают: "Я подумаю об этом, когда мне будет 60, когда мне 70". Но эти доказательства показывают, что ущерб накапливается, он длится всю жизнь. Так что это то, о чем мы должны думать, когда мы в наши 30, 40 и 50 - не откладывая на потом".

По информации ВОЗ, одним из ключевых факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы является гипертония, или повышенное кровяное давление. От гипертонии уже страдает миллиард человек в мире, она является причиной сердечных приступов и инсультов. По оценкам исследователей, повышенное кровяное давление ежегодно является причиной девяти миллионов смертельных случаев.

сердце инфаркт
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