Врачи назвали завтрак, который борется с высоким давлением

Врачи говорят, что никогда не поздно начать/Pixabay

Исследователи из Американской ассоциации кардиологов обнаружили, что люди среднего возраста, которые употребляли пять или более порций йогурта - в неделю - имели более низкий риск высокого кровяного давления.

По информации Express.co.uk, результаты теста были основаны на людях, которые употребляли йогурт в рамках своей диеты в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, у тех, кто регулярно употреблял йогурт, риск развития гипертонии (то есть высокого кровяного давления) был на 20 процентов ниже, чем у тех, кто не ел йогурт.

Врачи говорят, что никогда не поздно начать. Так, одна ложка за раз может помочь вам снизить показания артериального давления.

Кроме того, нужно в такой йогурт добавить ягоды черники и клубники, которые содержат антиоксидантные соединения, называемые антоцианинами - тип флавоноидов.

Одна ложка за раз может помочь вам снизить показания артериального давления / 1zoom.ru

Цитируемые в Американском журнале клинического питания, исследователи зафиксировали влияние привычного потребления флавоноидов. Используя огромную базу данных, исследовательская группа проанализировала множество данных, принадлежащих более чем 34 000 человек с гипертонией.

Они обнаружили, что люди, которые ели больше черники и клубники, имели снижение артериального давления на восемь процентов.

По данным Американской кардиологической ассоциации, для завтрака также отлично подходит банан. В его состав входит калий, который уменьшает действие натрия (соли).

Слишком много соли, циркулирующей в организме, может значительно увеличить показания артериального давления. Бананы славятся высоким содержанием калия, минерала, который играет жизненно важную роль в борьбе с гипертонией.

Чтобы немного перекусить, есть еще один ингредиент, который нужно добавить в миску для завтрака.

Доказано, что темный шоколад снижает показатели артериального давления в исследовании, опубликованном в научном журнале BMC Medicine.

В довершение всего посыпьте немного овса в вашей вкусной миске для завтрака.

Овес содержит клетчатку, называемую бета-глюкан, которая снижает показания артериального давления. Высокое потребление бета-глюкановой клетчатки может снизить показатели артериального давления.

Благодаря тому, что все эти мощные ингредиенты - йогурт, фрукты, темный шоколад и овес - становятся частью вашего основного завтрака, вы начнете свое утро одним из лучших способов понизить кровяное давление.