Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып / news.ivest.kz

Недосыпание (даже небольшое) в большинстве случаев серьезно влияет на эмоциональное состояние человека.

Об этом сообщает специализированный портал Medical News Today.

Группа ученых из Норвежского университета науки и технологий закончила новое исследование. В нем приняли участие 52 здоровых добровольцев (в возрасте от 18 до 35 лет). На протяжении одиннадцати суток ученые отслеживали информацию о режиме их сна.

В течение недели участники исследования спали в привычном режиме, а затем трое суток ложились на два часа позже, чем обычно. Просыпались они при этом в стандартном режиме. По утрам все добровольцы проходили тестирование на эмоциональное состояние и внимание. Напитки, в которых содержался кофеин, до прохождения тестирования запрещалось употреблять.

В результате выяснилось ‒ утром после последних трех ночей время реакции участников уменьшилось (падала импульсивность). В течение трех дней недосыпания они делали все больше ошибок в тестах. Кроме того, было замечено отмечено снижение показателей приятных ощущений ‒ участники эксперимента испытывали гораздо меньше положительных эмоций.

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Напомним, ранее решить проблемы с бессонницей и некачественным сном можно в довольно сжатые сроки ‒ причем без употребления лекарственных препаратов.