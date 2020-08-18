УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып

18 августа 2020, 03:33

Еще одно исследование на тему того, почему нехватка сна - плохо.

Недосып
Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып / news.ivest.kz

Недосыпание (даже небольшое) в большинстве случаев серьезно влияет на эмоциональное состояние человека.

Об этом сообщает специализированный портал Medical News Today.

Группа ученых из Норвежского университета науки и технологий закончила новое исследование. В нем приняли участие 52 здоровых добровольцев (в возрасте от 18 до 35 лет). На протяжении одиннадцати суток ученые отслеживали информацию о режиме их сна.

В течение недели участники исследования спали в привычном режиме, а затем трое суток ложились на два часа позже, чем обычно. Просыпались они при этом в стандартном режиме. По утрам все добровольцы проходили тестирование на эмоциональное состояние и внимание. Напитки, в которых содержался кофеин, до прохождения тестирования запрещалось употреблять.

В результате выяснилось ‒ утром после последних трех ночей время реакции участников уменьшилось (падала импульсивность). В течение трех дней недосыпания они делали все больше ошибок в тестах. Кроме того, было замечено отмечено снижение показателей приятных ощущений ‒ участники эксперимента испытывали гораздо меньше положительных эмоций.

Читайте такжеБессонница: ученые назвали простой напиток, помогающий сну

Напомним, ранее решить проблемы с бессонницей и некачественным сном можно в довольно сжатые сроки ‒ причем без употребления лекарственных препаратов.

здоровье бессонница недосып организм
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:33
Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып
02:54
Коронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19
02:25
В Польше рассказали, зачем Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко
01:31
Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки" Видео
00:47
"Свои не нашла": экс-холостячка топлес в трусах мужа засветила грудь
00:34
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
00:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
17 августа, понедельник
23:57
В белорусском Гродно со скандалом уволили троих журналистов
23:50
Шахтер разгромно проиграл Интеру и вылетел из Лиги Европы Фото Видео
23:28
"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности Видео
23:27
Радостные новости: в Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19 Видео
23:01
Посещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина
22:29
В Киевской области забили тревогу и ограничили проведение религиозных праздников
22:27
На Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенка
22:20
Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья Видео
22:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
22:00
Как похудеть легко: эксперты назвали натуральную добавку Видео
21:59
Протесты в Беларуси: почему Украина зря спрятала голову в песок мнение
21:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
21:32
У Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке
21:29
Кровавые протесты в Беларуси: сколько человек пропало без вести Видео
21:14
Боль в спине и вино: ученые узнали, насколько оно помогает Видео
21:00
"Выход из красной зоны": на Львовщине город устроил "карантинный бунт" Видео
20:57
Поджог авто журналистов под Киевом: в Сети выложили видео Видео
20:47
Как усилить иммунитет: 4 способа Видео
20:13
Астролог назвал истинного трудоголика по знаку Зодиака
20:05
Темнота друг киевлян: центр города сидит без света
19:59
Оппозиция Беларуси сформировала совет по передаче власти - состав
19:45
Главная проблема Беларуси мнение
19:38
Кровавые протесты в Беларуси: названо число жертв и пострадавших Видео
19:34
Трамп впервые резко высказался о ситуации в Беларуси
19:23
"Диктаторский "Диктоник": ролик с Лукашенко и Янокувичем показали в обработке Видео
18:45
ЕС готовит новые санкции против Беларуси - кто окажется в списках
18:44
В Беларуси применили меры к рабочему МЗКТ, снявшему угрозы Лукашенко на телефон Видео
18:24
"Вы - не мужчина": Адвокат Ефремова добился отказа признания потерпевшей любовницу Захарова
18:15
Cколько украинцев считают, что нужны досрочные выборы в Раду - опрос
18:11
Ряд областей Украины предупредили о грозе: кому готовиться Видео
17:56
"Будем защищать свои интересы": Украина отозвала посла в Беларуси
17:38
В российском режиме важная поломка, Путин уйдет – эксперт
17:27
Танці з зірками 2020 - все пары шоу, дата премьеры и график выхода
17:27
Почему Украина не спешит бить горшки с Лукашенко мнение
17:26
На перевоспитание: на Виннитчине женщина посадила дочь на цепь
17:15
Новые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление Видео
17:00
Астролог сказал, для кого важнее всего секс и разрушения Видео
16:48
Сбежавшего из Беларуси Цепкало в Киеве заставили извиняться за "гражданскую войну" на Донбассе Видео
16:43
У Меркель поставили режиму Лукашенко ультиматум и анонсировали усиление санкций
16:11
Супер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона
16:10
Заварушка вокруг Беларуси: Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным Видео
15:58
Лукашенко может стать неприкосновенным: оппозиция Беларуси предложила политику сделку
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять