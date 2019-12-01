1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа

1 декабря праздник – С 1 днем зимы и День Романа 2019: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 декабря 2019 – сегодня праздник снежный и справедливый.

С первым днем зимы поздравления звучат от детворы и взрослых. Праздник это хот и неофициальный, зато радостный и задорный. Подробнее читайте в нашем материале Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими.

Также 1 декабря праздник в Украине отмечается "законный" – это День прокуратуры 2019. Подробнее читайте в нашем материале С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки.

В Беларуси сегодня День юриста. В РФ – Всероссийский день хоккея и День сетевика.

Мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом и международный праздник День невролога.

По народному календарю, 1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде в этот день определяли погоду на всю зиму вперед.

1 декабря: праздник церковный

Церковный праздник 1 декабря установлен как дань памяти мучеников Платона и Романа. Они приняли мученическую смерть за веру.

Постный день – продолжается Рождественский пост 2019.

1 декабря: приметы

По погоде в этот день судили, какой будет зима в Украине и иных местах: утренняя погода определяла погоду в декабре, дневная – в январе, а вечерняя – в конце, то есть февральскую. Меняется погода в течение дня – и зимой погода переменчивой будет.

Приметы 1 декабря на погоду:

комар в доме – к оттепели;

круг вокруг месяца нарисовался – жди крепких холодов;

сильный ветер – много метелей ожидается зимою.

1 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день стоит раздать милостыню и ненужные вещи, начиная месяц с чистого, доброго листа.

Путешествие в этот день будет удачным.

Считается, что 1 декабря нельзя:

ругаться;

злиться.

1 декабря: именины

День ангела справляют Николай, Платон и Роман. Подробнее читайте в нашем материале Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші.

1 декабря: кто родился

1 декабря родились такие знаменитости: