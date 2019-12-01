1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа

С началом зимы поздравляют все друг друга 1 декабря. Приметы и традиции дня сулят счастье и хорошее времяпрепровождение.
1 декабря 2019 – сегодня праздник снежный и справедливый.
С первым днем зимы поздравления звучат от детворы и взрослых. Праздник это хот и неофициальный, зато радостный и задорный. Подробнее читайте в нашем материале Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими.
Также 1 декабря праздник в Украине отмечается "законный" – это День прокуратуры 2019. Подробнее читайте в нашем материале С Днем прокуратуры – поздравления справедливые и открытки.
В Беларуси сегодня День юриста. В РФ – Всероссийский день хоккея и День сетевика.
Мир отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом и международный праздник День невролога.
По народному календарю, 1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде в этот день определяли погоду на всю зиму вперед.
1 декабря: праздник церковный
Церковный праздник 1 декабря установлен как дань памяти мучеников Платона и Романа. Они приняли мученическую смерть за веру.
Постный день – продолжается Рождественский пост 2019.
1 декабря: приметы
По погоде в этот день судили, какой будет зима в Украине и иных местах: утренняя погода определяла погоду в декабре, дневная – в январе, а вечерняя – в конце, то есть февральскую. Меняется погода в течение дня – и зимой погода переменчивой будет.
Приметы 1 декабря на погоду:
- комар в доме – к оттепели;
- круг вокруг месяца нарисовался – жди крепких холодов;
- сильный ветер – много метелей ожидается зимою.
1 декабря: что нельзя делать, а что нужно
В этот день стоит раздать милостыню и ненужные вещи, начиная месяц с чистого, доброго листа.
Путешествие в этот день будет удачным.
Считается, что 1 декабря нельзя:
- ругаться;
- злиться.
1 декабря: именины
День ангела справляют Николай, Платон и Роман. Подробнее читайте в нашем материале Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші.
1 декабря: кто родился
1 декабря родились такие знаменитости:
- 1792 — математик Николай Лобачевский (создатель геометрии Лобачевского).
- 1886 — американский писатель, автор детективов Рекс Стаут (цикл о Ниро Вульфе).
- 1896 — советский полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.
- 1935 — американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер Вуди Аллен (Матч-пойнт, Полночь в Париже, Воспоминания о звездной пыли, Дождливый день в Нью-Йорке и др.).
- 1945 — актер и юморист Геннадий Хазанов.
- 1949 — колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.
- 1961 — английский актер Джереми Нортэм (Грозовой перевал, Сеть, Тюдоры, Корона и др.).
- 1971 — британская и американская актриса Эмили Мортимер (Призрак и тьма, Ноттинг Хилл, Матч-пойнт, Остров проклятых, Мэри Поппинс возвращается и др.).