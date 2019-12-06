6 декабря – какой сегодня праздник: з Днем ЗСУ и День Александра, приметы

6 декабря – праздник ВСУ и святого Николая, День Александра 2019: что нельзя делать, приметы, поздравления / gorlovka.today

6 декабря 2019 – сегодня праздник именной и сильный.

Справляет свой День ангела по церковному календарю Александр (и девочки Александры заодно). У католиков уже День Николая 2019. А еще сегодня канун Дня святой Екатерины – то есть нынешний вечер предназначен для гаданий на любовь и замужество.

К тому же наша страна гуляет в украинской армии: сегодня День вооруженных сил Украины 2019. Подробнее читайте в нашем материале День Збройних сил України 2019: картинки й привітання сильні та мужні.

В Казахстане День прокуратуры, а в Испании – День конституции. Россия отмечает День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД РФ.

По народному календарю, 6 декабря – Митрофанов день.

6 декабря: праздник церковный

6 декабря в православии почитается память памяти великого князя Александра Невского. Собственно, поэтому-то нынче и День Александра 2019.

Также почитается память епископа Митрофана.

У католиков 6 декабря – День святого Николая 2019. Подробнее читайте в нашем материале

Продолжается Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

6 декабря: приметы

По погоде в этот день определяли, каким будет следующее лето.

Есть такие приметы 6 декабря на погоду:

мелкий снег и северный ветер 6 декабря – к дождю 6 июня;

солнц в облаках скрылось – к бурану;

месяц ясный и с крутыми рогами – к студеной зиме;

воспрянувшие и порозовевшие верхушки деревьев – к теплой зиме.

6 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято гадать. Причем в канун Дня святой Екатерины гадают на любовь и замужество (подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности), а в День Александра Невского – еще и на ушедших на войну воинов.

Один из вариантов гадания – на хлебах. Пекли три хлеба, в одном из них запекали крест. Затем наугад раскладывали по разным местам: по одному на порог, на полку у образов и на лавку. Если хлебец с крестом обнаруживался на пороге, то воина вскорости ждали домой, а вот если у образов — то мог тот и вовсе не вернуться.

Аналогично гадали и на пауках: подселяли того в горшок и смотрели, где тот начнет плести паутину. Если возле горла – то скоро бойца домой ждать.

Считается, что 6 декабря нельзя:

нарываться на неприятности – стоит избегать общения со сложными людьми, не насмехаться ни над кем и т.п.;

поддаваться негативу – стоит максимально держать себя в руках.

6 декабря: именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим и Федор.

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6 декабря: кто родился

6 декабря родились такие знаменитости: