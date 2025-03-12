12 марта: какой церковный праздник, приметы, как привлечь достаток в дом

В церковный праздник 12 марта нельзя сквернословить, ругаться и думать о плохом.

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12 марта: какой церковный праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой сегодня церковный праздник в Украине

О чем говорят приметы на 12 марта

Что можно и нельзя делать сегодня

В среду, 12 марта, по новому церковному календарю чтут память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова. В народе день прозвали Феофанов. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 12 марта (25 марта по старому стилю) - день памяти преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова, Папы Римского.

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Феофан Исповедник жил в VIII веке. Его отец был родственником византийского императора Льва Исавра, поэтому Феофан вырос при дворе, а позже стал сановником императора Льва Хазара. Женился, но вместе с женой принял монашеский постриг. За свою жесткую позицию по почитанию икон был подвергнут преследованиям и сослан на остров Самофракия, где и умер в 817 году.

Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, жил в VI веке. Он занимал высокие госдолжности, но сам стремился к монашеству. После смерти отца Григорий отдал наследство на устройство шести монастырей и в одном из них принял иноческий постриг.

После, по поручению Папы Пелагия ІІ, Григорий долго жил в Византии, а после смерти Папы Григория призвали возглавить Римскую кафедру. Семь месяцев он не решался - считал себя недостойным такой чести, но потом уступил мольбам паствы.

Святитель Григорий оставил после себя много работ, он записал на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, написал книгу "Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов". После этого Григория стали называть "Двое-словом", то есть "ведущим диалог, собеседником".

Мощи святителя почивают в Соборе святого апостола Петра в Риме.

О чем говорят приметы на 12 марта

В народном календаре 12 марта - праздник Феофанов день. По его приметам определяют погоду на ближайшее время:

теплый и солнечный день - лето будет ненастным;

вороны садятся на землю - скоро будет потепление;

утром туман - будет хороший урожай льна;

на деревьях иней - в июне будет холодно и дождливо.

В это время обычно уже полностью сходил снег, поэтому в старину на рассвете выходили на улицу и встречали весну.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 марта нельзя сквернословить, ругаться, думать о плохом, завидовать, обижать животных. Церковь порицает лень, жадность, отчаяние и ложь.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует одалживать деньги - есть риск остаться без финансов, а также принимать подарки просто так - за любую подаренную вещь нужно дать взамен хотя бы монетку. Также в народе считается, что в этот день нельзя долго спать - весь год будет неудачным.

Что можно делать 12 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Феофану - просят здоровья, исцеления от одержимости и бесноватости, удачи в жизни.

Перед иконой святителя Григория молятся о получении знаний, он является покровителем политиков и государственных деятелей, поэтому к святому обращаются за мудростью в принятии важных решений. Также святой Григорий - заступник всех мужчин, которые носят это имя.

По народным традициям в этот день по-особому делают уборку в доме - входную дверь окропляют святой водой, а в каждый угол кладут по монетке - чтобы был достаток.

Также 12 марта принято печь круглый пирог - чтобы в отношениях в семье не было острых углов.

Кто отмечает день ангела 12 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Александр, Иван, Дмитрий, Константин, Сергей.

По старому стилю день ангела у Михаила, Петра и Прокопия.

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