23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги

День психолога 2020 - поздравления и что делать 23 апреля / 1zoom.ru

23 апреля 2020 – сегодня праздник начитанный.

Это Всемирный день книги и авторского права.

А Украина празднует Всеукраинский день психолога 2020. Поздравление с Днем психолога смешное и просто душевные слова благодарности психологу – без труда найдется в нашем материале Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные.

ООН проводит День английского языка и День испанского языка.

В Испании День святого Георгия – День влюбленных, а в Исландии это уже Первый день лета.

По народному календарю, 23 апреля – Терентий Маревный.

23 апреля – праздник церковный

У православных идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Поста нет всю неделю.

Православные 23 апреля также почитают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Африкан, Помпий и другие. Они пострадали за веру в III веке.

23 апреля – приметы

Есть такие приметы 23 апреля на погоду:

при восходе солнце в дымке – к хлебородному году;

на восходе небо ясное – поле нужно перепахивать и засевать по второму разу;

лещина украсилась пушистыми сережками – серьезных заморозков больше не жди;

появились молодые пауки – к потеплению.

23 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято гадать о будущем по тому, что первым в окно увидишь:

молодой человек (неважно какого пола) – к счастливой и спокойной жизни;

пожилой человек – к болезни и неприятностям;

влюбленная пара – отношения с родственниками наладятся;

инвалид – к потерям в семье;

кошка – к деньгам;

собака – к неприятностям;

птицы – к новостям или интересному знакомству.

По народным поверьям, 23 апреля нельзя переедать и есть жирную пищу – а то проблемы с желудком будут.

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23 апреля – именины

День ангела справляют Александр и Григорий, Дмитрий и Максим, Терентий, Федор и Яков.

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23 апреля – кто родился

23 апреля родились такие знаменитости: