23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги

Поздравления с Днем психолога 2020 дарят в этот день. Что нельзя делать в праздник 23 апреля и приметы дня – узнал Главред.
23 апреля 2020 – сегодня праздник начитанный.
Это Всемирный день книги и авторского права.
А Украина празднует Всеукраинский день психолога 2020. Поздравление с Днем психолога смешное и просто душевные слова благодарности психологу – без труда найдется в нашем материале Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные.
ООН проводит День английского языка и День испанского языка.
В Испании День святого Георгия – День влюбленных, а в Исландии это уже Первый день лета.
По народному календарю, 23 апреля – Терентий Маревный.
23 апреля – праздник церковный
У православных идет Светлая седмица после Пасхи 2020. Поста нет всю неделю.
Православные 23 апреля также почитают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Африкан, Помпий и другие. Они пострадали за веру в III веке.
23 апреля – приметы
Есть такие приметы 23 апреля на погоду:
- при восходе солнце в дымке – к хлебородному году;
- на восходе небо ясное – поле нужно перепахивать и засевать по второму разу;
- лещина украсилась пушистыми сережками – серьезных заморозков больше не жди;
- появились молодые пауки – к потеплению.
23 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято гадать о будущем по тому, что первым в окно увидишь:
- молодой человек (неважно какого пола) – к счастливой и спокойной жизни;
- пожилой человек – к болезни и неприятностям;
- влюбленная пара – отношения с родственниками наладятся;
- инвалид – к потерям в семье;
- кошка – к деньгам;
- собака – к неприятностям;
- птицы – к новостям или интересному знакомству.
По народным поверьям, 23 апреля нельзя переедать и есть жирную пищу – а то проблемы с желудком будут.
Читайте такжеКровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетать
23 апреля – именины
День ангела справляют Александр и Григорий, Дмитрий и Максим, Терентий, Федор и Яков.
Читайте такжеС Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке
23 апреля – кто родился
23 апреля родились такие знаменитости:
- 1564 — великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир.
- 1891 — украинский и советский композитор Сергей Прокофьев (автор 8 опер, 7 балетов и 7 симфоний).
- 1920 — украинский писатель-прозаик и поэт Григорий Тютюнник (старший брат писателя-прозаика Григора Тютюнника).
- 1990 — британский актер индийского происхождения Дев Патель (Миллионер из трущоб, Робот по имени Чаппи, Легенда о Зеленом рыцаре и др.).
- 2018 — сын принца Уильяма, внук принца Чарльза и правнук британской королевы Елизаветы II принц Луи Кембриджский.