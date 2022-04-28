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Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

28 апреля 2022, 17:41

Почему в Фомин четверг нужно открыть окно и нельзя заходить в комнату до рассвета читайте в материале Главреда.

церковь
Фомина неделя 2022 - значение каждого дня / depositphotos.com/

Вторая неделя после Пасхи имеет особое значение для православных христиан. В это время люди поминают умерших родственников, посещают кладбища, оставляя на могилах праздничные угощения.

В народе Фомина неделя имеет несколько названий, среди наиболее распространенных: Поминальная неделя, Радоницкая неделя или неделя обновления.

Православный календарь на май 2022 напомнит о важных христианских праздниках и датах.

Когда Фомина неделя в 2022 году

Начинается Фомина неделя в воскресенье 1 мая на Красную горку. Продлится до 7 мая – перед третьей неделей после Пасхи, на воскресенье которой выпадает день жен-мироносиц. Каждый день этого периода имеет особое значение и свои традиции.

Фомино воскресенье – Антипасха

Первой воскресенье второй недели после светлого Христового Воскресенья также называется Красная горка. Это день радости и веселья в который было принято заключать браки и венчаться. Согласно поверью, брак, заключенный в Фомино воскресенье будет счастливым и гармоничным. В этот день в богослужениях упоминается Фома неверующий, который уверовал в Воскрешение Господа после того, как Иисус явился к нему и показал свои раны.

Фомин вторник – Радоница

Этот день особого поминания умерших родственников. Верующие собираются на могилах, приносят им специальные угощения – печенье, пасхальную выпечку, конфеты и яйца и устраивают трапезу, вспоминая жизненный путь дорогих людей и разделяя с ними радость Воскрешения Христа. Название дня Радоница – от слова "радость", в этот день нет места грусти и скорби. Часть угощений необходимо раздать нуждающимся.

Читайте такжеРадоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Фомина среда – Громницы, Сухая среда

В этот день в храмах проводятся панихиды. Наши предки считали, что работа в поле и огороде в этот день может навлечь несчастья и неурожайный год.

Фомин четверг

День, когда души мертвых встают из могил и навещают дома близких родственников. Для того, чтобы достойно встретить усопших необходимо в одной из комнат открыть окно и оставить угощение. В это помещение нельзя заходить до рассвета. Чтобы отвадить от своего жилища нежелательных гостей, наши предки рассыпали по углам дома мак. Считалось, что собирая его до восхода солнца, покойники не будут входить в дом.

Фомина пятница – Проводная пятница

В Проводную пятницу было принято сжигать чучело из сухих веток, чтобы отпугнуть потусторонние силы и обеспечить хороший урожай.

Фомина суббота – Вьюнец, Дедова суббота

В последний день Фоминой недели изгоняли смерть и болезни. Люди собирались вместе, и вооружившись вилами, ножами, метлами и кочергами, выкрикивали проклятия смерти. Чем веселее проводить обряд, тем больше шансов, что неприятности отступят. Также в это день люди чествовали молодоженов, которые вступили в брак с осени до весны. Этот обряд называется Вьюнишник.

В течение всего периода Фоминой недели нельзя ссориться и замышлять плохого. Нужно забыть помириться с дорогими людьми и простить все обиды. Запрещалась тяжелая физическая работа. Люди умывались святой водой, чтобы защитить себя от болезней и помогали нуждающимся.

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