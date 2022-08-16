Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

День шахтера 2022 - картинки и поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник украинские шахтеры ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2022 году день шахтера в Украине выпадает на 28 августа.
О том, какие праздники украинцы будут отмечать в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.
День шахтера был учрежден в 1993 году указом президента Кучмы. Этот день был призван привлечь внимание к проблемам отрасли и подчеркнуть, что профессия шахтера остается одной из самых опасных.
На данный момент эта отрасль переживает не лучшие времена, однако почетных работников награждают премиями и грамотами и устраивабт тематические мероприятия.
День шахтера – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!
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Искренне поздравляю с профессиональным праздником, днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.
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С Днем шахтера! Слава честному шахтерскому труду! От души желаю крепкого здоровья, крепких нервов, крепкого характера и крепких сил для бравой работы, замечательной жизни и счастливой любви. Мира, благополучия, достатка и удачи!
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С Днем шахтера поздравляю!Много силы пожелаю,А терпенья — как гранит.Пусть удача в дом стучит.Крепким пусть здоровье будет,Золото в карман прибудет,Путь идет без шахт и гор,А в душе всегда простор.Каска пусть вас защищает,Ничего пусть не пугает.И имеет пусть семьяВ жизни всё — от А до Я.
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Работа шахтера — нелегкое дело.
Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.
Ведь там, в глубине, только вы и забой.
Нет времени страхам — работай, не ной!
Храни вас Господь под землей и под небом,
Пусть наши слова будут вам оберегом.
Желаем здоровья, тепла и добра,
И уголь всегда пусть идет на-гора!
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Сегодня день мужчин отважных,
Всех тех, кто рук не покладая,
Из недр земли родной бесстрашно
Продукт полезный добывает.
Шахтёрам всем почёт и слава,
Всегда хранимы будьте Богом,
И пусть желаньям вашим главным
Зелёный свет горит в дорогу!