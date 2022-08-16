УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

16 августа 2022, 17:46

День шахтера 2022 - картинки и поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

День шахтера 2022 Украина
Когда день шахтера 2022 / krokus, vchasnoua.com

Свой профессиональный праздник украинские шахтеры ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2022 году день шахтера в Украине выпадает на 28 августа.

О том, какие праздники украинцы будут отмечать в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

День шахтера был учрежден в 1993 году указом президента Кучмы. Этот день был призван привлечь внимание к проблемам отрасли и подчеркнуть, что профессия шахтера остается одной из самых опасных.

На данный момент эта отрасль переживает не лучшие времена, однако почетных работников награждают премиями и грамотами и устраивабт тематические мероприятия.

День шахтера – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником, днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.

День шахтера картинки
День шахтера картинки

***

С Днем шахтера! Слава честному шахтерскому труду! От души желаю крепкого здоровья, крепких нервов, крепкого характера и крепких сил для бравой работы, замечательной жизни и счастливой любви. Мира, благополучия, достатка и удачи!

***

С Днем шахтера поздравляю!Много силы пожелаю,А терпенья — как гранит.Пусть удача в дом стучит.Крепким пусть здоровье будет,Золото в карман прибудет,Путь идет без шахт и гор,А в душе всегда простор.Каска пусть вас защищает,Ничего пусть не пугает.И имеет пусть семьяВ жизни всё — от А до Я.

День шахтера картинки
С днем шахтера картинки

***

Работа шахтера — нелегкое дело.

Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.

Ведь там, в глубине, только вы и забой.

Нет времени страхам — работай, не ной!

Храни вас Господь под землей и под небом,

Пусть наши слова будут вам оберегом.

Желаем здоровья, тепла и добра,

И уголь всегда пусть идет на-гора!

День шахтера картинки
День шахтера 2022 картинки

***

Сегодня день мужчин отважных,

Всех тех, кто рук не покладая,

Из недр земли родной бесстрашно

Продукт полезный добывает.

Шахтёрам всем почёт и слава,

Всегда хранимы будьте Богом,

И пусть желаньям вашим главным

Зелёный свет горит в дорогу!

День шахтера картинки
День шахтера картинки, поздравления
День шахтера картинки
День шахтера прикольные картинки
День шахтера картинки
День шахтера картинки

День шахтера
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:54

Паника и хаос: Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении РФ

17:46

Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

17:38

Расстреляли семью с 5-летним ребенком: новые детали зверств оккупантов РФ на КиевщинеВидео

17:28

Взрыв под Симферополем: эксперт сказал, сколько самолетов РФ было на авиабазе, где разгорелся пожар

17:23

Любители пропустить рюмочку: 5 знаков зодиака – главные алконавты гороскопаВидео

Реклама
17:17

Устроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августаВидео

17:02

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта почти догнал свою маму по росту. Папарацци "поймали" пару на шоппинге

16:39

Юрия Шевчука оштрафовали за "зад президента": названа сумма

16:39

"Рельсовые" партизаны взорвали железнодорожные пути в Курской области РФ

16:36

Захват Украины и убийство Зеленского: новые данные о планах Путина перед вторжениемВидео

16:30

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:29

Поплывет вся Украина: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

16:26

И кафель снова сияет: как почистить плиточные швы от клея, налета и плесени

16:22

"Эвакуация": телеканал 1+1 и Аким Галимов начали съемки нового документального фильма о войне

16:21

В Херсоне пенсионеры отправили выплату от оккупантов на нужды ВСУВидео

16:14

Можно посчитать на пальцах: унылый Шойгу назвал "дружественные страны" РФВидео

16:01

Бунт назревает в Кремле: Медведев "наехал" на ПутинаВидео

16:01

Через горящую трансформаторную станцию под Джанкоем РФ могла воровать электричество из ЗАЭС в Крым – ОП

16:01

Перелом в войне в Украине еще не состоялся: эксперт назвал причиныВидео

15:57

Галкин показал, как вырос его сын за шесть лет

Реклама
15:43

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

15:32

"Бицепс нормально качнул": мокрое тело Вакарчука расхвалили в сети

15:31

Новые взрывы в Крыму: в тылу РФ действует элитное украинское подразделение — NYTВидео

15:25

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

15:13

"Вызывайте экзорциста": корчащаяся в трусах на сцене Бузова стала посмешищемВидео

15:07

Тарас Тополя рассказал, что не видел Макса Барских в рядах ЗСУВидео

15:03

Наемник-пропагандист умер от удара HIMARS: ранее он смеялся над РСЗО

14:58

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

14:48

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

14:47

"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

14:44

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие переменыВидео

14:27

Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

14:26

"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в КрымуВидео

14:13

Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1Видео

13:52

Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известноВидео

13:36

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

13:31

"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в ДжанкоеВидео

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять