Кому молиться 7 апреля об исцелении души и тела: какой церковный праздник

Во вторник, 7 апреля, в православной традиции чтят память преподобного Юрия, епископа Митилинского - святого, прославившегося своей глубокой верой, смирением и духовным подвигом. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Будущий святой родился приблизительно в 776 году в состоятельной семье на побережье Малой Азии, неподалёку от острова Лесбос. Уже с юных лет он отличался благочестием и стремлением к духовной жизни. После смерти родителей Юрий отказался от мирских благ: раздал всё имущество нуждающимся и принял монашеский постриг. В монастыре он вел строгую аскетическую жизнь, много молился и постился, постепенно достигая духовной зрелости.

Желая уединения, подвижник отправился на остров Лесбос, где поселился в пещере и посвятил себя отшельничеству. Несмотря на стремление к тишине, слава о его благочестии быстро распространилась среди верующих, которые искали у него духовного наставления и помощи.

Со временем, по воле церковной власти и при поддержке народа, Юрий был поставлен епископом Митилинской епархии. На этом служении он проявил себя как заботливый пастырь: проповедовал Евангелие, помогал бедным и больным, поддерживал страждущих. По преданию, святой обладал даром чудотворения - исцелял недуги, укреплял дух верующих и помогал избавляться от злых сил.

Жизнь преподобного пришлась на период иконоборчества - время, когда почитание икон подвергалось гонениям. За верность православной вере и отказ отказаться от почитания святых образов он подвергся преследованиям и был сослан в Херсон в 815 году.

Святой Юрий отошел ко Господу примерно в 820-821 годах. Предание говорит, что в ночь его кончины над Митилиной засияла яркая звезда - как знак Божией благодати.

Спустя столетие, в XII веке, его мощи были известны паломникам и упоминались в их путевых записях.

Какая погода в этот день - такова будет и на Пасху.

Если на 7 апреля ночь звездная и тихая - на хороший урожай.

Лягушки громко квакают - скоро настоящая весна.

Что нельзя делать 7 апреля

По народным приметам этот день считается особенно строгим в нравственном и духовном смысле. Не следует отказывать в подаянии, проходить мимо нуждающегося или игнорировать прошение о помощи - это считается греховным. Также нежелательно устраивать громкое веселье, употреблять алкоголь или заниматься пустыми развлечениями, ведь день принадлежит духовному очищению и добрым делам.

В этот день православные обращаются в молитве к преподобному Юрию, прося его об исцелении души и тела, о поддержке в духовной жизни и сил для добрых дел.

