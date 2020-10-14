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Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь

14 октября 2020, 12:07

Что можно и нужно, а что нельзя делать на Покрова – выяснил Главред.

Что нельзя делать на Покрова и почему, объяснил священник
Что нельзя делать на Покрова и почему, объяснил священник / Bdzhola.com

14 октября – великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А еще сегодня празднуется светский праздник День защитника Украины.

В честь обоих праздников в Украине 14 октября установлен официальный выходной. И это перекликается с традициями праздника Покрова. Ведь в списке того, что нельзя делать на Покрова, на первом месте как раз стоит запрет на работу в этот день.

На праздник Покрова приметы велят следить за погодой и играть свадьбы, а традиции – молиться в церкви, устраивать дружеские застолья и жечь фруктовые ветки в доме.

Читайте такжеЧто делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатетьЕсли кратко, что список того, что нельзя делать сегодня – на Покрова 2020, следующий:

  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • делать грязную работу (например, убираться в доме);
  • делать праздную работу, которая не направлена на помощь ближнему (например, заниматься рукоделием);
  • отказывать в гостеприимстве гостям: если не пустить гостя в дом – вместе с ним можно закрыть двери дома и перед удачей и деньгами;
  • говорить бранные слова и выяснять отношения;
  • за столом – злоупотреблять алкогольными напитками и переедать (особенно учитывая, что среда – постный день, и только в честь праздника разрешается послабление в виде рыбы).

То есть, как видно из народных поверий, работать в Покров Пресвятой Богородицы считается грехом. Мол, заниматься делами земными вместо заботы о душе (молитвы) и о ближних (благотворительность) – подобное может разгневать Всевышнего.

В то же время ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко рассказал Главреду, что работа сама по себе не есть грехом – даже в праздничный день. Наоборот, грехом в христианстве считается праздность, то есть лень.

Но в праздники (в том числе и отдых в день субботний, то есть на выходные) Библия действительно предписывает людям отдыхать – потому что в остальные дни люди работают, а человеческому организму необходим отдых. Таким образом, сам Бог благословляет такой отдых.

Все священники, которых опросил Главред, сходятся во мнении, что работать по дому в церковные праздники можно, если у человека назрела в этом острая нужда – но делать это надо после посещения церкви и прочтения молитв дня. Особенно благословляет церковь работу, которая направлена на помощь ближнему.

Поздравления на Покрова Пресвятой Богородицы – открытки, пожелания на Покров своими словами в прозе, христианские стихи и короткие смс – читайте в нашем материале Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником.

Крутые и смелые поздравления с Днем защитника Украины – проза своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки – вы найдете в материале Главреда День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления.

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