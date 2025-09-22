Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

Равноденствие бывает дважды в год — весной и осенью.

Что делают в осеннее равноденствие

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

22 сентября 2025 года произойдет важное астрономическое событие — осеннее равноденствие. В этот день длительность дня и ночи почти одинакова, что символизирует баланс и переход к холодному сезону.

Когда происходит равноденствие на Земле?

Равноденствие бывает дважды в год — весной и осенью. В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и светило встает строго на востоке и заходит на западе. Именно поэтому день и ночь становятся равными по продолжительности.

Что делают в осеннее равноденствие?

Традиционно этот день считался временем благодарности за урожай и подведения итогов года. В древности люди устраивали обряды, посвященные Солнцу и Земле, а также собирались за семейным столом. Сегодня многие воспринимают этот момент как шанс восстановить внутреннее равновесие.

Рекомендуется:

уделить время медитации и спокойным размышлениям;

завершить старые дела и подготовиться к новому периоду;

провести день с близкими, поделившись теплом и заботой;

навести порядок в доме — считается, что это привлекает гармонию и удачу.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия?

Согласно народным поверьям, в этот день нежелательно:

начинать ссоры и конфликты;

брать деньги в долг или делать крупные траты;

пренебрегать отдыхом и перегружать себя делами;

работать в огороде или ломать ветви деревьев — считалось, что это нарушает природный баланс.

Осеннее равноденствие символизирует баланс светлого и темного, завершение цикла и подготовку к зиме. Этот день — напоминание о том, что все в природе стремится к гармонии.

