Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

Сергей Кущ
22 сентября 2025, 09:35
Равноденствие бывает дважды в год — весной и осенью.
Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года
Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что делают в осеннее равноденствие
  • Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

22 сентября 2025 года произойдет важное астрономическое событие — осеннее равноденствие. В этот день длительность дня и ночи почти одинакова, что символизирует баланс и переход к холодному сезону.

Когда происходит равноденствие на Земле?

Равноденствие бывает дважды в год — весной и осенью. В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и светило встает строго на востоке и заходит на западе. Именно поэтому день и ночь становятся равными по продолжительности.

Что делают в осеннее равноденствие?

Традиционно этот день считался временем благодарности за урожай и подведения итогов года. В древности люди устраивали обряды, посвященные Солнцу и Земле, а также собирались за семейным столом. Сегодня многие воспринимают этот момент как шанс восстановить внутреннее равновесие.

Рекомендуется:

  • уделить время медитации и спокойным размышлениям;
  • завершить старые дела и подготовиться к новому периоду;
  • провести день с близкими, поделившись теплом и заботой;
  • навести порядок в доме — считается, что это привлекает гармонию и удачу.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия?

Согласно народным поверьям, в этот день нежелательно:

  • начинать ссоры и конфликты;
  • брать деньги в долг или делать крупные траты;
  • пренебрегать отдыхом и перегружать себя делами;
  • работать в огороде или ломать ветви деревьев — считалось, что это нарушает природный баланс.

Осеннее равноденствие символизирует баланс светлого и темного, завершение цикла и подготовку к зиме. Этот день — напоминание о том, что все в природе стремится к гармонии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

