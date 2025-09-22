Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

Вы узнаете:
- Что делают в осеннее равноденствие
- Что нельзя делать в день осеннего равноденствия
22 сентября 2025 года произойдет важное астрономическое событие — осеннее равноденствие. В этот день длительность дня и ночи почти одинакова, что символизирует баланс и переход к холодному сезону.
Когда происходит равноденствие на Земле?
Равноденствие бывает дважды в год — весной и осенью. В 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и светило встает строго на востоке и заходит на западе. Именно поэтому день и ночь становятся равными по продолжительности.
Что делают в осеннее равноденствие?
Традиционно этот день считался временем благодарности за урожай и подведения итогов года. В древности люди устраивали обряды, посвященные Солнцу и Земле, а также собирались за семейным столом. Сегодня многие воспринимают этот момент как шанс восстановить внутреннее равновесие.
Рекомендуется:
- уделить время медитации и спокойным размышлениям;
- завершить старые дела и подготовиться к новому периоду;
- провести день с близкими, поделившись теплом и заботой;
- навести порядок в доме — считается, что это привлекает гармонию и удачу.
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия?
Согласно народным поверьям, в этот день нежелательно:
- начинать ссоры и конфликты;
- брать деньги в долг или делать крупные траты;
- пренебрегать отдыхом и перегружать себя делами;
- работать в огороде или ломать ветви деревьев — считалось, что это нарушает природный баланс.
Осеннее равноденствие символизирует баланс светлого и темного, завершение цикла и подготовку к зиме. Этот день — напоминание о том, что все в природе стремится к гармонии.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
