Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

Поздравления в прозе, милые картинки и открытки к светлому празднику Преображения Господня - в подборке Главреда
19 августа православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников – Преображение Господне. По важности он идет третьим после Рождества и Пасхи.
В народе этот день называют Вторым Спасом. О том какие поверья существовали в этот день и что делали женщины, чтобы сохранить молодость, читайте в нашем материале: Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику.
В этот день проходят Божественные литургии, а люди несут в церковь для освящения дары природы: яблоки, мед, виноград и груши.
Хозяйки накрывают щедрый стол с яблочными угощениями: пироги, блины, варенье. С первым кусочком яблока гадали на следующий год. Если яблоко сладкое – ждать достатка, кислый плод сулил трудности.
Яблоки нельзя было есть в одиночку – это могло навлечь несчастья. Было принято раздавать ими милостыню и нести на могилы почивших предков.
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Преображение Господне: открытки, картинки, поздравления
Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!
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Поздравляю вас с Преображением господним и яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец — Иисус Христос!
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Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю тебе каждый день вдыхать прекрасный аромат жизни, будто ты в яблоневом саду, желаю любви, здоровья, достатка и мира. И пусть Господь помогает тебе преображаться, становиться добрее, краше и смелее.
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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!
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Преображение Господне
Нас радует сегодня,
Хранит от разных бед,
Несёт всем счастья свет!
Я поздравляю с праздником всех вас,
Пусть осчастливит Яблочный наш Спас,
Благословения на долгие года,
Здоровья, силы, мира и добра!
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Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
***
С Преображением Господним!
И всех вам благ,
Душевных сил и благородства,
Любви в сердцах.
Жить без обид и без обмана,
Начистоту,
И, заходя под своды храма,
Зажечь свечу.
И пусть небесные защиты
К вам снизойдут,
А радость Яблочного Спаса
Наполнит грудь.
***
С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения твоей мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.