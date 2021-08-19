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Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

19 августа 2021, 03:48

Поздравления в прозе, милые картинки и открытки к светлому празднику Преображения Господня - в подборке Главреда

Преображение Господне
Преображение Господне https://ua.depositphotos.com/

19 августа православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников – Преображение Господне. По важности он идет третьим после Рождества и Пасхи.

В народе этот день называют Вторым Спасом. О том какие поверья существовали в этот день и что делали женщины, чтобы сохранить молодость, читайте в нашем материале: Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику.

В этот день проходят Божественные литургии, а люди несут в церковь для освящения дары природы: яблоки, мед, виноград и груши.

Хозяйки накрывают щедрый стол с яблочными угощениями: пироги, блины, варенье. С первым кусочком яблока гадали на следующий год. Если яблоко сладкое – ждать достатка, кислый плод сулил трудности.

Яблоки нельзя было есть в одиночку – это могло навлечь несчастья. Было принято раздавать ими милостыню и нести на могилы почивших предков.

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Преображение Господне: открытки, картинки, поздравления

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Преображение Господне открытки

***

Поздравляю вас с Преображением господним и яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец — Иисус Христос!

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю тебе каждый день вдыхать прекрасный аромат жизни, будто ты в яблоневом саду, желаю любви, здоровья, достатка и мира. И пусть Господь помогает тебе преображаться, становиться добрее, краше и смелее.

Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
С праздником Преображения Господнего картинки

***

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

***

Преображение Господне

Нас радует сегодня,

Хранит от разных бед,

Несёт всем счастья свет!

Я поздравляю с праздником всех вас,

Пусть осчастливит Яблочный наш Спас,

Благословения на долгие года,

Здоровья, силы, мира и добра!

Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Преображение Господне 2021

***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.

***

С Преображением Господним!

И всех вам благ,

Душевных сил и благородства,

Любви в сердцах.

Жить без обид и без обмана,

Начистоту,

И, заходя под своды храма,

Зажечь свечу.

И пусть небесные защиты

К вам снизойдут,

А радость Яблочного Спаса

Наполнит грудь.

Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Преображение Господне поздравления

***

С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения твоей мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб тебя ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Преображение Господне открытки и поздравления
Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Преображение Господне поздравления и картинки
Преображение Господне 2021: открытки, картинки, поздравления
Поздравления с преображением Господним

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праздник Преображение Господне
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