Гороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансы

В середине октября возможны ограбления, привел Влад Росс гороскоп на октябрь 2019 / Главред

Гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака говорит, что на протяжении месяца для представителей каждого из представителей зодиакального круга звезды готовят одинаковые шансы и угрозы, рассказал астролог Влад Росс.

До 5 числа - удачный период для того, чтобы узнать интересующие вас факты, тайное может стать явным, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник предупредил, что после вхождения Меркурия в знак Скорпиона (это произойдет 3 октября) возможны риски, связанные с инвестициями. Эксперт подчеркнул, что в 2019-м октябрь - худший месяц для бизнеса, не стоит начинать дело, иначе можно "пролететь".

Росс добавил, что также до конца месяца есть угроза болезней, можно рассориться с давними партнерами. По словам эксперта, в середине октября девушкам нужно быть очень осторожными, поскольку гороскоп предупреждает о большой угрозе изнасилований.

Также астролог сообщил, что с 18 по 24 октября наступит позитивный период - возможны приключения, поездки, позитивные подвижки в отношениях и любовь. "А вот закончится месяц очень сложно... ближе к 31 числу нас может ожидать черная полоса депрессий, обвал рынков, полное экономическое торможение", - предупредил Росс.

Ранее российский астролог Василиса Володина дала гороскоп на неделю - на начало октября - для всех знаков Зодиака. Астролог дала совет представителям каждого знака, в частности, Скорпионам она посоветовала "придержать лошадей".