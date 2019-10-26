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Привлечет деньги и связи: что сулит гороскоп стрижек на ноябрь 2019

26 октября 2019, 02:53

Стрижка по лунному календарю на ноябрь 2019 поможет привлечь деньги в кошелек и наладить полезные отношения.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 – благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019 по календарю-гороскопу
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 – благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019 по календарю-гороскопу / 1zoom.ru

Гороскоп на ноябрь 2019 всем без исключения знакам Зодиака советует следить за своей внешностью. И лунный календарь стрижек на ноябрь тут станет хорошим подсказчиком, когда идти в салон.

Ведь положение планет нынче таково, что без достойного внешнего вида заключить прибыльный контракт или просто решит нужный вопрос будет практически невозможно.

Удачная стрижка по лунному календарю на ноябрь 2019 повысит самооценку. Да и при общении с другими людьми повлияет на их к вам отношение: либо сразит на повал, задушив на корню все их контраргументы – либо (если внешностью пренебрежете), наоборот, побудит сделать вам назло.

Стрижка по календарю определяет благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019, которые принесут пользу не только здоровью волос – сам мир космоса через стрижку в правильный день привлечет нужную энергию в жизнь человека. Астросфера укажет человеку, когда стрижка избавит от негатива в жизни, а когда – наоборот.

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Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2019

Лунный календарь стрижки на ноябрь 2019 выделил следующие благоприятные дни для стрижки и не очень:

  • благоприятные: 1, 2, 3, 20, 29, 30 ноября – стрижка улучшит здоровье всему организму, придаст энергии и привлечет успех;
  • неблагоприятные: 4, 9, 10, 12, 13, 19, 24, 25, 26 ноября – стрижка не пойдет на пользу ни самим волосам, ни карьере и личной жизни человека, грозит материальными проблемами;
  • стоит проявить осторожность: 5, 6, 11, 16, 21, 22, 27 ноября – стрижка подойдет для тонких и ломких волос, но может обернуться проблемами со здоровьем;
  • оптимальные для стрижки кончиков (как косметическая процедура или для челки): 7, 8, 14, 17, 28 ноября – на здоровье волос отразится не лучшим образом, но привлечет в жизнь деньги и новую энергию;
  • нейтральные: 15, 18, 23 ноября.

Особенно удачным для стрижки и окрашивания по лунному календарю ноября 2019 будет 3 ноября.

Стрижка в первое воскресенье ноября усилит интуицию, что благотворно скажется на материальном положении, а окрашивание – повысит сексуальность (а это уже полезно для личных отношений).

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 советует стричься в такие благоприятные дни: 3, 8, 9, 14, 16-19, 22-24, 27 и 29 декабря.

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