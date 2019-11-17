Гороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетов

С 19 ноября лучше отказаться от путешествия, посоветовал астролог / Скриншот

На следующей неделе, 18-24 ноября, с 19 числа стоит отказаться от поездок и перелетов, поскольку есть угроза негативной ситуации, и избегать скопления людей - возможны теракты.

В понедельник не стоит что-то оформлять, участвовать во встречах, делать важные покупки - возможны обманы и потеря денег, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

Эксперт спрогнозировал, что после 19 ноября возможно начало разных войн, на Донбассе могут быть военные действия.

"…Не исключено, что в мире может разгореться какой-то совершенно новый конфликт…", - предупредил эксперт.

Росс добавил, что с 22 ноября могут "оживиться" террористы и фанатики, прогнозируется высокая опасность авиакатастроф, аварий, переворотов и бунтов. По словам астролога, также могут обрушиться цунами и извергаться вулканы.

Ранее Влад Росс дал прогноз на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В гороскопе говорилось, что в ноябре неудачниками будут Овны, Девы, Весы и Тельцы, а фартовыми - Скорпионы, Козероги, Рыбы и Стрельцы.