Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю

Пик удачи придется на 13 декабря, поделился астролог / УНИАН

На следующей неделе - 9-15 декабря - 12 декабря произойдет полнолуние, а на 13 число придется пик удачи.

Полнолуние в декабре 2019 произойдет в 7:13 под знаком Зодиака Близнецы, будет прилив энергии, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что полнолуние будет прекрасным временем для терапии и всего, что касается целебных средств и лекарств.

Эксперт спрогнозировал, что на следующей неделе можно инвестировать средства в прибыльные долгосрочные финансовые бумаги. По его словам, дела, которые связаны с банками, будут идти успешно.

"9-15 декабря будет сохраняться прекрасное соединение Венеры и Сатурна. Пик удачи придется на 13 число. Решения в этот период будут приниматься на эмоциональном взрыве, подъеме, в позитивном настрое. И решения будут удачными…", - сказал он.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуРосс добавил, что 9 декабря Меркурий из "смертельного" знака Скорпион перейдет в знак Стрелец - знак долгосрочных и деловых переговоров. Астролог подчеркнул, что в эти дни на международной арене может решиться много важных вопросов.

"…важная для Украины встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия - Ред.) назначена как раз на 9 декабря. Это - прекрасное время!" - заявил эксперт.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что в декабре 2019 среди всех знаков Зодиака лузерами будут только четыре - Козероги, Овны, Раки и Весы. Астролог предупредил, что Козерогам грозит банкротство.