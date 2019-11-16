  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 2020 год: астрологи предупредили об угрозах

16 ноября 2019, 06:27

Под влиянием символа 2020 года люди могут стать жесткими.

В следующем году могут рушиться отношения, предупредили астрологи - Гороскоп на 2020
В 2020-м могут рушиться отношения, предупредили астрологи / Скриншот

Символ 2020 года (год будет високосным) - Белая Металлическая Крыса - может внести коррективы в некоторые сферы жизни, есть угроза разрушения отношений, неудачных покупок и переутомления. 

Отношения может "убить" рутина, не стоит навязываться друг другу, а наоборот - нужно давать свободу, сообщает SlovoFraza со ссылкой на гороскоп на 2020 от астрологов.

Эксперты отметили, что характеристика Крысы - Металлическая, повлияет на все типы отношений - люди станут немного замкнутыми, жесткими и непреклонными. 

"Человек устает от однообразного темпа, а в год Крысы это вдвойне актуально, так что в 2020 году постарайтесь не навязываться друг другу… любые ссоры на этой почве могут привести к разрыву или долгосрочным и затяжным ссорам, конфликтам…", - отмечается в материале.

На протяжении 2020-го астрологи не рекомендуют влезать в большие долги и советуют очень тщательно продумывать дорогие покупки, поскольку они могут принести новые проблемы. Есть угроза того, что эгоизм и гордость некоторых людей возрастут - необходимо следить за собой.

Гороскоп на 2020 год предупреждает о частом изменении настроения и проблемах со сном. Нужно уделять достаточное время отдыху и не переутомляться.

Ранее сообщалось, что в 2020 году ряду знаков Зодиака прогнозировались позитивные изменения, в частности, Девам звезды сулили карьерный скачок и знакомство, которое может оказаться судьбоносным.

крыса гороскоп Белая Металлическая Крыса гороскоп на 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 2020 год: астрологи предупредили об угрозах». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:41
Заявление Путина о прекращении транзита газа через Украину: Еврокомиссия озвучила планы
07:26
Россия вернет Украине захваченные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - СМИ
07:14
"Жирные сиськи, жирная жопа, пи*дец": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
06:55
Взрывпакет для Украины: чем обернется раздача паспортов в ОРДЛО мнение
06:27
Гороскоп на 2020 год: астрологи предупредили об угрозах
06:04
Эксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"
05:30
Проверено - мин нет: женские советы по крутому оральному сексу
05:02
Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть
04:34
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты Фото Видео
04:09
Демографическая катастрофа: в Украине массово вымирают мужчины
03:59
"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+
03:37
"Можем взорваться": дипломат предостерег Зеленского
03:11
"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – эксперт
02:31
Длинная стоямба: женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают
01:50
"Нет смысла сеять": экс-министр рассказал о проблемах открытия рынка земли
01:45
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:26
"В отдаленной перспективе": эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине
01:08
Команда Зинченко стала на шаг ближе к исключению из Лиги чемпионов
00:44
Финляндия-Лихтенштейн 3:0: финны впервые пробились на футбольное Евро
00:27
16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи Видео
00:03
Кабмин назначил "слугу народа" новым главой Укравтодора
15 ноября, пятница
23:56
17 независимый рэп баттл 2019: политический трек Oxxxymironа произвел фурор Видео
23:45
Румыния - Швеция 0-2: скандинавы стали участником Евро-2012
23:29
Взрывы в Балаклее: сообщается об увеличении пострадавших Видео
23:23
"Доступ лишь у узкого круга": сообщается о серьезных проблемах Зеленского со здоровьем
23:16
Варьете Рояль: Знаменитости стали приглашенными звездами шоу
23:00
"Евровидение Бузовой не светит": в Госдуме поглумились над певицей
22:37
Зеленский подписал закон о запрете перевозки детей без автокресел
22:36
Танці з зірками 2019: Кто открывает полуфинал 3 сезона
22:27
В Белом доме хитро приврали на счет разговора Зеленского и Трампа Видео
22:10
Фьюри рассказал, в каком виде спорта мог бы себя попробовать
22:09
В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут
22:05
Ликвидировать власть "ЛДНР": миссия США при ОБСЕ озвучила требование к выборам
21:43
Тарифная кувалда: каких цен на газ ждать населению Украины в 2019-2020 Видео
21:34
Горький самообман, финансовый сюрприз: к чему гороскоп на завтра советует готовиться
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 15-11-2019 Видео
21:00
Мария Стерникова нашлась в больнице
20:59
Привет из Крыма: Путин собрался сделать Зеленскому сказочный подарок Видео
20:50
Украина-Дания – 2:3: "молодежка" уступила в зрелищном матче
20:38
После ремонта открыли пункты пропуска в Крым Каланчак и Чонгар: яркий фоторепортаж Фото Видео
20:30
Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь
20:01
"Жена узнает твой секрет": звездный партнер Ярмоленко "вляпался" из-за неправильной парковки
19:49
Под Киевом ЦРУ задержала одного из лидеров ИГИЛ Аль Бара Шишани Видео
19:45
Как облегчить кашель: Комаровский назвал простые способы
19:08
Турция провела испытания нового беспилотника Akıncı с украинским двигателем
19:03
Защитник Шахтера дебютировал в олимпийской сборной Бразилии
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019 Видео
18:54
СМИ рассказали, какое наказание светит Ляшко за драку с Герусом
18:52
"Уже пельмени покупают поштучно": что будет с повышением пенсии в Украине 2020 Видео
18:36
Приняли за иммигрантку?: Мисс-Украину Вселенную не пускают в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять