Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра

Во всемирный день мужчин 2019 у Козерогов может осуществиться мечта / Скриншот

Международный мужской день (День мужчин 2019) - вторник, 19 ноября, Водолеям и Стрельцам могут омрачить неожиданные подвохи, Ракам - перепалка с начальством, Тельцам - бестолковые придирки.

Стрельцам и Львам гороскоп на завтра рекомендует думать перед тем, как что-то говорить второй половинке - их слова могут "расшифровать" абсолютно неправильно. А самый радужный прогноз составлен для Козерогов - им стоит рассчитывать на осуществление мечты.

Гороскоп на 19 ноября 2019: кому что может омрачить или "осветить" день

Гороскоп на завтра - Водолей

Не самый лучший день, чтобы знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь предельно аккуратно общаться с новыми знакомыми - не стоит при первой же возможности рассказывать семейные тайны и вытаскивать "грязное белье". Не издевайтесь над организмом - и не думайте об экстремальных диетах.

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Стрелец

Вряд ли новые знакомства окажутся полезными. Добро, сделанное в День мужчин 2019 младшим коллегам, может неожиданно вылезти боком. Повремените с достаточно дорогими покупками.

Гороскоп на завтра - Рак

Одевайтесь потеплее, пейте тепленькое, не нервничайте и не перечьте начальству - последняя рекомендация может сберечь много нервов. Не надрывайте пупок - день неблагоприятный для сверхзадач.

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Телец

Если дипломатичность не помогает - не бойтесь "включать" праведный гнев. Есть шанс закрутить интрижку. Гороскоп 2019 рекомендует прислушиваться к своему организму - если что-то болит, не стоит просто "закидываться" обезболивающими.

Гороскоп на завтра - Лев

Если хотите избежать размолвок с любимым человеком - лучше все ему/ей разложите по полочкам. Настраивайте себя на позитив, и проблемы не смогут проломить вашу защиту. Удачное время, чтобы прикупить недвижимость.

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Козерог

Будьте снисходительнее к близким и к себе. Вашу уникальность и внутреннюю красоту могут заметить, и ваша мечта найти подходящего человека для создания семьи может осуществиться.

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал, что для Козерогов будут открыты все дороги, Львам прогнозировались новые проекты, Тельцам - предательства и конфликты, Ракам - незаслуженное наказание, Стрельцам - новые возможности заработка, а Водолеям - новшества.