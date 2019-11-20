"Настоящие страдания": астролог "вывернула" душу Скорпиона

Многие Скорпионы глубокие люди, сообщила астролог / sobakidendy-news.ru

Для Скорпиона глубинно важными и одними из базовых являются темы смерти, страдания, перерождения, перехода одних качеств характера в другие.

Скорпионов могут понять только люди, которые по-настоящему страдали, поделилась астролог из России Василиса Володина в Instagram.

По ее словам, представителей этого знака Зодиака не трогают простые темы, поскольку их интересует запредельный и предельный опыт - опыт, который выворачивая душу наизнанку.

Володина добавила, что готовность Скорпионов говорить о страданиях не свидетельствует об умении их причинять.

"Многие представители этого знака глубокие и созидательные люди, улучшающие мир, приносящие в жертву себя", - отметила эксперт.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что главная негативная особенность Скорпиона - способность травить окружающих своим "ядом", эмоционально ранить не только других, но и себя. Гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака напророчил Скорпионам везение в торговле.