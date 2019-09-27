Астролог раскрыл главную "тайну" Скорпиона

Скорпионы способны просто уничтожить противника, привел астролог их гороскоп / sobakidendy-news.ru

Самой опасной чертой людей, родившихся под знаком Зодиака Скорпион, является то, что они своим "ядом" и язвительностью могут просто уничтожить противника.

Ключевая негативная особенность Скорпионов - способность эмоционально ранить и себя, и окружающих, травить всех своим "ядом", рассказал их гороскоп Главреду астролог Влад Росс.

По словам собеседника, Скорпионы никому не доверяют, они скрытные, мстительные, очень страстные, крайне ревнивые, заносчивые, хвастливые, иногда - жестокие и деструктивные.

"Скорпионы часто говорят "нет", даже если на самом деле они согласны с чем-то. Уж очень любят они все отрицать и всем перечить… Скорпионы - это часто экстремисты, тираны, грубияны, насильники и ненавистники. Им присуща беспощадность, стремление возражать и спорить…", - отметил эксперт.

Росс добавил, что Скорпион - один из самых верных знаков Зодиака. Представители этого знака всегда верны своей семье и ценят ее. "…Скорпионы - правдолюбы. У них остро развито чувство справедливости", - сказал собеседник.

Ранее Влад Росс рассказал гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака. Астролог сообщил, что на протяжении месяца Скорпионы не будут ни лузерами, ни фаворитами. Эксперт предупредил, что в первой половине сентября Скорпионам грозят постоянные "разборы полетов".