Гороскоп на 29 ноября: кому сулят денежные потоки, а кому - козни завистников

Девам 29 ноября можно рассчитывать на денежные потоки / Скриншот

В последнюю пятницу осени, 29 ноября (Черная пятница 2019) Луна будет расти и окажется в Козероге. Гороскоп на сегодня напророчил Девам очень светлый день, а Львам и Скорпионов - темной.

Девам напророчены денежные потоки, Львам - козни завистников, а Скорпионов предупредили о риске потерять что-то важное.

Гороскоп на 29 ноября 2019 всех знаков Зодиака: чего ждать в Черную пятницу

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Есть шанс получить новые знания и улучшить положение на карьерной лестнице. Как снег на голову могут обрушиться разные приятности, но возможны и проблемы с "кошельком" - лучше не разбрасываться деньгами. Берегите здоровье и силы и не флиртуйте с кем ни попадя.

Гороскоп на 29 ноября - Водолей

Не позвольте конкурентам показать вам спину - старайтесь и будете первыми. Отложите рискованные сделки на другой день. Отвлекитесь от работы - развейтесь на каком-то приятном мероприятии.

Гороскоп на 29 ноября 2019 - Козерог

Не притворяйтесь Гераклом - есть угроза серьезно навредить своему здоровью выпендрежем. Будьте внимательными не только к своему состоянию, но и к состоянию окружающих.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Когда личная жизнь слишком монотонна, она может наскучить, - задумайтесь об этом. Возможно расставание со второй половинкой из-за ерунды.

Читайте также"Доносы, сплетни и мудрость": назван подлый и благородный знак ЗодиакаБудьте готовы к новым знакомствам, они могут оказаться полезными.

Гороскоп на 29 ноября - Скорпион

Возможно, вы по-другому посмотрите на людей, которые вас окружают, и сделаете неприятные открытия. Черная пятница 2019 - неплохой день для легкой "безуменки", но не стоит сильно рисковать - есть риск потерять что-то очень ценное.

Гороскоп на 29 ноября 2019 - Весы

Противопоказаны резкие "телодвижения" - умерьте темп жизни и попытайтесь двигаться под легкую музыку. Можно вернуть прежнюю любовь, но подумайте, - а оно вам надо?

Гороскоп на сегодня - Дева

Девы могут рассчитывать на доходы из разных источников: возможно не только получение зарплаты, но и выплата премии, расчет за сделанную халтру. На работе могут завязаться любовные отношения с коллегой - будьте осторожны.

Гороскоп на 29 ноября - Лев

Козни завистников на работе могут усложнить жизнь - пытайтесь обнаружить "источник зла" и обезвредить. Львам, которые долго трудились, просто обязательно чем-то себя поощрить, например, отдыхом.

Гороскоп на 29 ноября 2019 - Рак

Не экономьте на красоте и здоровье - не забывайте, что скупой платит дважды. Возможны позитивные изменения в карьере, например, повышение. Будьте посговорчивее с людьми, которые вам дороги.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Есть шанс выгодно вложить деньги. Также вероятна удача в любви, но, прежде чем окунаться в омут с головой, узнайте потенциального возлюбленного/возлюбленную как можно ближе.

Гороскоп на 29 ноября - Телец

Постарайтесь поменьше обращать внимания на конфликты на работе и ни в коем случае не встревайте в них, иначе - склок не избежать. Постарайтесь, чтобы в заначке были деньги, вероятно, они пригодятся.

Гороскоп на 29 ноября 2019 - Овен

Лучше на время забыть о новых делах и полностью погрузиться в разрешение старых. Цените близких, когда захотите кого-то из них "боднуть", вспомните, что они не вечные.

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