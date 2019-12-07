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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: возвращение старой любви и срочняки

7 декабря 2019, 14:11

Водолеям в День художника 2019 противопоказано быть "ледышкой".

К Весам в День художника 2019 может вернуться старая любовь - Гороскоп на 8 декабря 2019
К Весам 8 декабря может вернуться старая любовь / УНИАН

В Международный день художника 2019 - в воскресенье, 8 декабря, Весы могут столкнуться с возвращением старой любви.

Овнов гороскоп на завтра предупредил о срочняках, а Козерогов о необходимости следить за своей внешностью.

Гороскоп на 8 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: что сулят звезды

Что напророчено земным знакам

Гороскоп на 8 декабря - Телец

Есть шанс поправить финансовое положения - вероятно, вы получите выгодное предложение о сотрудничестве и, возможно, не одно. Не бойтесь привносить в отношения яркие краски, а если отношений нет - исправьте досадное недоразумение.

Гороскоп на 8 декабря 2019 - Козерог

Если вы трудитесь, не покладая рук, не стоит очень сильно ограничивать себя в еде: для свершений нужна энергия. В День художника 2019 не "забивайте" на свой внешний вид - встречают по одежке.

Гороскоп на завтра - Дева

Не вмешивайтесь в споры и конфликты, которые не касаются вас или ваших близких. Наведите порядок в делах и разберитесь с важными вопросами.

Что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на 8 декабря - Водолей

Не будьте "ледышкой" - холодным отношением можно серьезно обидеть близких. Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуОдиноким Водолеям рекомендуется найти наряд к лицу и настроению и отравиться в уютное местечко.

Гороскоп на завтра - Весы

В сердце Весов может с новой силой вспыхнуть любовь к человеку, с которым у них были отношения. Не гоните лошадей - делайте работу в комфортном темпе и не позвольте вывести себя из равновесия.

Гороскоп на 8 декабря 2019 - Близнецы

Не держите камень за пазухой - поделитесь всем, что накипело. Подбирайте наряд под погоду, тогда удастся защититься от простуды.

Что напророчено огненным знакам

Гороскоп на завтра - Овен

Срочные дела могут буквально засыпать Овнов, и лучше не рассчитывать на помощь. Полагайтесь на себя и свою "чуйку". 

Гороскоп на 8 декабря 2019 - Лев

Не бойтесь говорить любимому человеку о том, чего вы хотите. Попытайтесь больше времени уделять домашним делам, иначе - конфликтов не избежать.

Гороскоп на 8 декабря - Стрелец

Лучше попридержать язык и не хвастаться - не стоит лишний раз провоцировать зависть. Попытайтесь не "загореться" от малейшей искры - будьте рассудительны и сдержаны. 

Что напророчено водным знакам

Гороскоп на 8 декабря 2019 - Рак

Не тратьте слишком много на продукты. Защищайте свою ахиллесову пяту. Беритесь за дела, которые считаете перспективными.

Гороскоп на завтра - Скорпион 

Привнесите новую нотку в отношения с любимым человеком. В День художника 2019 одиноким Скорпионам "доктор прописал" выгнать себя из дома в хорошее место.

Гороскоп на 8 декабря - Рыбы

Создайте романтическую атмосферу и насладитесь компанией любимого человека. Не ставьте слишком высокие цели, помните - тише едешь - дальше будешь.

Ранее астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на декабрь 2019 года. Астролог говорит, что на удачу могут рассчитывать четыре знака Зодиака - Стрельцы, Тельцы, Рыбы и Водолеи.

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