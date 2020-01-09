  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог назвал самую опасную дату в 2020 году

9 января 2020, 06:29

Влад Росс предупредил о катастрофических периодах в наступившем году.

Астероид Земля
Астролог дал пугающий прогноз, называя даты возможных катастроф в 2020-ом / Открытые источники

В 2020 году нас ждет несколько опасных периодов, когда возможны аварии, катастрофы, ДТП и различные чрезвычайные ситуации. Все эти периоды будут связаны с солнечными либо лунными затмениями, а их в этом году – шесть. Традиционно день затмения, а также за три-пять дней до него и после – это наиболее аварийно опасные дни. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

В наступившем году нас ждет четыре лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября) и два солнечных (21 июня и 14 декабря). По словам Влада Росса, в январе, июне и декабре следует быть готовыми к наиболее опасным периодам, когда велик риск аварий, техногенных катастроф и буйства природных стихий.

Первый и, пожалуй, самый сложный период в 2020 году, по прогнозу Росса, ждет нас в самом начале года, когда соединение Сатурна и Плутона, которое будет происходить в январе и начале февраля в знаке Козерога, будет усугубляться малым "парадом планет" в этом же знаке и лунным затмением 10 января.

Читайте такжеШальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы"В это время возможны не просто сложные, а катастрофичные ситуации. Согласно некоторым пророчествам, возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле, где может разразиться ужасающий конфликт или случиться масштабный теракт с участием ИГИЛ", – отметил Влад Росс.

К тому же, астролог отмечает, что звезды указывают и на возможность масштабной природной катастрофы в этот период.

"В январе и начале февраля может случиться глобальная катастрофа, вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю метеорита либо астероида. Эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию или жизнь целого континента", – подчеркнул Росс.

Особенно настораживает астролога дата, на которую обращала внимание еще Ванга – 22 февраля 2020 года.

"Нас ждет опасное сочетание двоек – 22.02.2020. Ванга в свое время предупреждала о пяти двойках в дате и говорила: "Бойтесь пяти двоек!". К тому же, именно в этот день Луна будет в соединении с Плутоном и Сатурном, а Марс будет в соединении с кармическим заходящим узлом Кету в жестком квадрате к Черной Луне. Это указывает на то, что может случиться глобальная катастрофа в этот день. Плутон в соединении с Сатурном, Луна – в полном ущербе, да еще и в 29-й, то есть сатанинский, лунный день… В этот день может случиться либо извержения вулкана, которое будет иметь глобальные последствия, либо падение метеорита или астероида. На возможность вулканической активности указывает Плутон. Из-за этого может подняться в воздух пепел, и тогда вновь перестанут летать самолеты. В худшем случае соединение Плутона и Сатурна предвещает ядерную угрозу или замерзание большой территории, возможно, целого континента", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеВосстанет против Путина: астролог составил прогноз для России на 2020 годРосс настоятельно рекомендует в январе и до 20-х числе февраля воздержаться от путешествий в страны Ближнего Востока.

"Согласно некоторым пророчествам, именно в этом году возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле. Там может разразиться ужасающий конфликт. Потому тем, кто уже взял путевку в Египет, лучше отмените поездку, потому что рискуете попасть в эпицентр опасности. Не исключено, что это будут масштабные теракты с участием ИГИЛ", – объяснил астролог.

Влад Росс считает, что угроза также может быть связана с применением ядерного оружия. Так как, по его словам, звезды указывают и на наличие ядерной угрозы.

"Плутон связан с атомом, атомной бомбой, ядерным оружием. К катастрофе может привести даже пустяк: неправильное нажатие кнопки или ложная тревога. Например, будет пролетать птица или какой-нибудь небесный камень, а одна из стран решит, что кто-то по ней выпустил ядерную ракету, и нанесет ответный удар", – добавил Влад Росс.

Астролог также отметил, что подобная катастрофа не должна случиться на территории Украины или рядом с ней.

"Под угрозой – те страны, где можно было наблюдать солнечное затмение 26 декабря 2019 года и где будет видно лунное затмение 10 января 2020 года. Таким образом, возможны землетрясения в странах Тихого океана, на Дальнем Востоке, а также есть угроза землетрясений в Южной и Северной Америках", – уточнил Росс.

Дни с 9 по 11 января астролог назвал "пиком разнообразных неприятностей", которые будут обусловлены затмением и соединением Плутона и Сатурна.

Кроме того, Влад Росс советует остерегаться всего, что связано с электричеством 17-19 января, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации с электроприборами. А 28-30 января, по прогнозу астролога, возможны опасные ситуации, связанные с огнем.

"Так что в январе нас ждет крайне опасная ситуация. Но следует помнить, что звезды склоняют, но не обязывают. Так что это не означает, что подобная катастрофа непременно произойдет. Потому будем надеяться, что планете удастся избежать такого сценария", – подытожил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

конфликт ядерное оружие астролог вулкан аварии астероид Ближний Восток катастрофы Влад Росс Ванга астрологический прогноз
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог назвал самую опасную дату в 2020 году». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:29
Астролог назвал самую опасную дату в 2020 году
06:06
Поздравления с Днем Степана 2020 – открытки и тексты очешуенные
05:33
Мужские стрижки 2020 – самые важные тренды в мужских стрижках 2020 фото Фото
05:05
Глубокая постановка вопроса: советы по качественному горловому минету
04:27
Эксперты раскрыли серьезную опасность неправильно заваренного чая
03:55
Как быстро подтянуть живот: диетолог показала топ-3 самых эффективных упражнений Видео
03:01
Атака кожаной анаконды: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
02:12
"Голодная смерть": на Киевщине в частном зоопарке животных оставили без корма Фото
02:11
"Грудь встала, озабоченная": Волочкова устроила порно-съемку и взорвала сеть
01:53
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии Фото Видео
01:30
"Летит ракета": пилот разнес версию о техошибке при крушении самолета МАУ в Иране Видео
00:51
У Киева мужчина пытался совершить суицид с маленьким ребенком
00:44
Семьи с детьми, ученые, молодожены: появились фото пассажиров рокового рейса Тегеран-Киев Видео
00:25
Джастин Бибер болен тяжелейшей болезнью: подробности
00:19
9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день Видео
00:01
Иран атаковал авиабазы США при помощи новейших ракет
08 января, среда
23:56
Юная красотка-порнозвезда покрасовалась на похабных фото Фото
23:41
"Поставили штамп в паспорт": блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
23:22
Bellingcat проверяет информацию об атаке самолета МАУ из ракетного комплекса Тор
23:06
Мог быть взрыв: эксперт из США пояснил особенности двигателей самолетов Видео
22:43
Канадские разведчики сделали громкое заявление о причине крушения Боинга
22:32
Принц Гарри и Меган Маркл покидают королевскую семью для работы
22:15
"Украина, мое сердце с тобой": российский комментатор отреагировал на авиакатастрофу в Иране
22:12
Украина запретила полеты над Ираком и Ираном после катастрофы
22:05
ВСУ отогнали от украинского берега российский корабль-шпион Фото
21:42
Звезда Реала исполнил "сухой лист" в матче с Валенсией
21:41
Фото, цветы и слезы: в Иране объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе
21:16
Не смогли спасти: от осложнений гриппа умерла женщина
21:16
Бывший футболист-гей прокомментировал свой каминг-аут
21:04
Австралийский эксперт не исключает вероятность взрыва на борту МАУ в Иране Видео
20:55
Эксперты спрогнозировали, подорожает ли нефть из-за противостояния Ирана и США
20:48
Шевченко выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Иране
20:46
Смертельный рейс самолета МАУ: в сети появилось фото экипажа перед вылетом
20:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "война", измена и желанная встреча
20:32
Баканова заметили во время отдыха на элитном курорте Куршевель
20:25
Ярмоленко стал лидером в необычном рейтинге АПЛ
20:14
Жуткая катастрофа самолета МАУ: заявление МИД Украины
20:00
Крушение Боинга 737 в Иране: Помпео пообещал Украине помощь Видео
19:55
Блогер рассказал, является ли Зинченко "каблуком" Влады Седан Видео
19:48
В Bloomberg показали со спутника последствия ракетного удара Ирана по базе США
19:46
Крушение самолета МАУ: в Борисполе собираются родственники погибших - фото
19:30
Не было шансов выжить: появилось жуткое видео с места катастрофы Boeing Видео
19:20
Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании
19:20
Женские стрижки 2020 – названы горячие тренды в женских стрижках 2020 фото
19:15
Суд разрешил следствию "выпотрошить" гаджеты Маруси Звиробий
19:06
В Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажки
19:03
Трамп обратился к нации после атаки Ирана на базу США
18:55
Легионер Динамо ответил на слухи о переговорах с зарубежным клубом
18:54
Эксперт оценил, как изменится газовый рынок после запуска Турецкого потока
18:33
Гибель самолета Боинг 737-800: стало известно о проблеме перед крушением Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять