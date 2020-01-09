Астролог назвал самую опасную дату в 2020 году

Астролог дал пугающий прогноз, называя даты возможных катастроф в 2020-ом / Открытые источники

В 2020 году нас ждет несколько опасных периодов, когда возможны аварии, катастрофы, ДТП и различные чрезвычайные ситуации. Все эти периоды будут связаны с солнечными либо лунными затмениями, а их в этом году – шесть. Традиционно день затмения, а также за три-пять дней до него и после – это наиболее аварийно опасные дни. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

В наступившем году нас ждет четыре лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября) и два солнечных (21 июня и 14 декабря). По словам Влада Росса, в январе, июне и декабре следует быть готовыми к наиболее опасным периодам, когда велик риск аварий, техногенных катастроф и буйства природных стихий.

Первый и, пожалуй, самый сложный период в 2020 году, по прогнозу Росса, ждет нас в самом начале года, когда соединение Сатурна и Плутона, которое будет происходить в январе и начале февраля в знаке Козерога, будет усугубляться малым "парадом планет" в этом же знаке и лунным затмением 10 января.

Читайте такжеШальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы"В это время возможны не просто сложные, а катастрофичные ситуации. Согласно некоторым пророчествам, возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле, где может разразиться ужасающий конфликт или случиться масштабный теракт с участием ИГИЛ", – отметил Влад Росс.

К тому же, астролог отмечает, что звезды указывают и на возможность масштабной природной катастрофы в этот период.

"В январе и начале февраля может случиться глобальная катастрофа, вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю метеорита либо астероида. Эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию или жизнь целого континента", – подчеркнул Росс.

Особенно настораживает астролога дата, на которую обращала внимание еще Ванга – 22 февраля 2020 года.

"Нас ждет опасное сочетание двоек – 22.02.2020. Ванга в свое время предупреждала о пяти двойках в дате и говорила: "Бойтесь пяти двоек!". К тому же, именно в этот день Луна будет в соединении с Плутоном и Сатурном, а Марс будет в соединении с кармическим заходящим узлом Кету в жестком квадрате к Черной Луне. Это указывает на то, что может случиться глобальная катастрофа в этот день. Плутон в соединении с Сатурном, Луна – в полном ущербе, да еще и в 29-й, то есть сатанинский, лунный день… В этот день может случиться либо извержения вулкана, которое будет иметь глобальные последствия, либо падение метеорита или астероида. На возможность вулканической активности указывает Плутон. Из-за этого может подняться в воздух пепел, и тогда вновь перестанут летать самолеты. В худшем случае соединение Плутона и Сатурна предвещает ядерную угрозу или замерзание большой территории, возможно, целого континента", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеВосстанет против Путина: астролог составил прогноз для России на 2020 годРосс настоятельно рекомендует в январе и до 20-х числе февраля воздержаться от путешествий в страны Ближнего Востока.

"Согласно некоторым пророчествам, именно в этом году возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле. Там может разразиться ужасающий конфликт. Потому тем, кто уже взял путевку в Египет, лучше отмените поездку, потому что рискуете попасть в эпицентр опасности. Не исключено, что это будут масштабные теракты с участием ИГИЛ", – объяснил астролог.

Влад Росс считает, что угроза также может быть связана с применением ядерного оружия. Так как, по его словам, звезды указывают и на наличие ядерной угрозы.

"Плутон связан с атомом, атомной бомбой, ядерным оружием. К катастрофе может привести даже пустяк: неправильное нажатие кнопки или ложная тревога. Например, будет пролетать птица или какой-нибудь небесный камень, а одна из стран решит, что кто-то по ней выпустил ядерную ракету, и нанесет ответный удар", – добавил Влад Росс.

Астролог также отметил, что подобная катастрофа не должна случиться на территории Украины или рядом с ней.

"Под угрозой – те страны, где можно было наблюдать солнечное затмение 26 декабря 2019 года и где будет видно лунное затмение 10 января 2020 года. Таким образом, возможны землетрясения в странах Тихого океана, на Дальнем Востоке, а также есть угроза землетрясений в Южной и Северной Америках", – уточнил Росс.

Дни с 9 по 11 января астролог назвал "пиком разнообразных неприятностей", которые будут обусловлены затмением и соединением Плутона и Сатурна.

Кроме того, Влад Росс советует остерегаться всего, что связано с электричеством 17-19 января, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации с электроприборами. А 28-30 января, по прогнозу астролога, возможны опасные ситуации, связанные с огнем.

"Так что в январе нас ждет крайне опасная ситуация. Но следует помнить, что звезды склоняют, но не обязывают. Так что это не означает, что подобная катастрофа непременно произойдет. Потому будем надеяться, что планете удастся избежать такого сценария", – подытожил астролог.

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