Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020

Астролог назвала благоприятные и неблагоприятные аспекты для рожденных в феврале.
Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об особенностях людей созвездия Шраваны.
Как подчеркнула она Главреду, врагом Шраваны является накшатра Ардра (Близнецы), животным созвездия по Кама-сутре является обезьяна.
"С сексуальной точки зрения обезьяна указывает на игривость характера. Они склонны больше говорить, а не заниматься сексом", - утверждает она.
В то же время хорошую совместимость у Шраваны с 20-й накшатрой Пурва Ашадха, говорит экспер.
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При этом астролог выделила основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Шраваны:
Благоприятно:
• Новые начинания;
• Покупка недвижимости и переезд в новый дом;
• Покупка новой одежды, предметов и инструментов для дома или бизнеса;
• Любая организационная и политическая деятельность;
• Общественные и публичные действия. Улаживание конфликтов;
• Консультирование. Важные телефонные звонки;
• Учеба, изучение языков, традиций, чтение и письмо. Занятие музыкой;
• Философия и медитация;
• Инициация в духовном обучении. Выбор нового имени. Религиозные службы и ритуалы;
• Медицинские процедуры, приготовление и применение лечебных трав и лекарств;
• Путешествия, особенно в направлениях, связанных с Шраваной.
Неблагоприятно:
• Агрессивная, неопределенная или рискованная деятельность, судебные процессы, войны;
• Для творческой деятельности, связанной с ручной работой;
• Для кредитования, выполнения обещаний, клятв;
• Для разрушений старых конструкций;
• Для брачных церемоний или зачатия детей.
Шраване советуют:
- Брать обет молчания. Это очень хорошее средство, чтобы научиться контролировать свои чувства - Луну. Важно, когда вы слушаете людей – рот должен быть закрыт и вы должны включать свой ум. Это духовная практика для Шраваны.
- Поклонение Вишну, хранителю всего творения, любому его воплощению через мантры (Вишну Сахасрарам – 1000 имен Вишну) и медитации.
- Полезно носить цвета белый и голубой.
Шравана активизируется в 4, 14, 32, 34, 40, 49, 54, 56, 57, 76 лет. Возраст 14 лет дает очень важное событие в жизни человека, добавила ведический астролог.
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Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала невероятный прогноз на февраль-2020.