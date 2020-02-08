Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020

ведическая астрология / regeneratione.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об особенностях людей созвездия Шраваны.

Как подчеркнула она Главреду, врагом Шраваны является накшатра Ардра (Близнецы), животным созвездия по Кама-сутре является обезьяна.

"С сексуальной точки зрения обезьяна указывает на игривость характера. Они склонны больше говорить, а не заниматься сексом", - утверждает она.

В то же время хорошую совместимость у Шраваны с 20-й накшатрой Пурва Ашадха, говорит экспер.

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При этом астролог выделила основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Шраваны:

Благоприятно:

• Новые начинания;

• Покупка недвижимости и переезд в новый дом;

• Покупка новой одежды, предметов и инструментов для дома или бизнеса;

• Любая организационная и политическая деятельность;

• Общественные и публичные действия. Улаживание конфликтов;

• Консультирование. Важные телефонные звонки;

• Учеба, изучение языков, традиций, чтение и письмо. Занятие музыкой;

• Философия и медитация;

• Инициация в духовном обучении. Выбор нового имени. Религиозные службы и ритуалы;

• Медицинские процедуры, приготовление и применение лечебных трав и лекарств;

• Путешествия, особенно в направлениях, связанных с Шраваной.

Неблагоприятно:

• Агрессивная, неопределенная или рискованная деятельность, судебные процессы, войны;

• Для творческой деятельности, связанной с ручной работой;

• Для кредитования, выполнения обещаний, клятв;

• Для разрушений старых конструкций;

• Для брачных церемоний или зачатия детей.

Шраване советуют:

Брать обет молчания. Это очень хорошее средство, чтобы научиться контролировать свои чувства - Луну. Важно, когда вы слушаете людей – рот должен быть закрыт и вы должны включать свой ум. Это духовная практика для Шраваны.

Поклонение Вишну, хранителю всего творения, любому его воплощению через мантры (Вишну Сахасрарам – 1000 имен Вишну) и медитации.

Полезно носить цвета белый и голубой.

Шравана активизируется в 4, 14, 32, 34, 40, 49, 54, 56, 57, 76 лет. Возраст 14 лет дает очень важное событие в жизни человека, добавила ведический астролог.

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Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала невероятный прогноз на февраль-2020.