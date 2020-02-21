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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы

21 февраля 2020, 13:03

Овнам в выходной не стоит обращать внимание на мелкие проколы близких.

Мечте одного знака грозит крах – Гороскоп на 22 февраля 2020 года
Мечте Близнецов грозит крах / Reuters

Весам, Близнецам, Водолеям и Стрельцам гороскоп на 22 февраля 2020 года – субботу и 28/29 лунный день, насулил досадные неприятности.

Стрельцам спрогнозированы ядовитые подколы, Водолеям – исхудание кошелька, Близнецам – крах мечты, а Весам – едкая критика.

О чем предупреждает гороскоп на завтра 12 знаков Зодиака

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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Телец

Денежные вопросы противопоказано решать впопыхах. Отключайте мозг и попытайтесь все анализировать. Возможны важные знакомства.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Дева

Вряд ли сомнительные дела принесут большой доход. Воздержитесь от травмоопасных дел. Попытайтесь ни с кем не спорить.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не пытайтесь в чем-либо переубедить человека, который вас не слышит. Возможны мелкие неприятности дома и на работе.

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Гороскоп на 22 февраля 2020 – Близнецы

Мечты могут разбиться о реальность, не расстраивайтесь. Если вы одиноки, –  не бойтесь открыть сердце достойному человеку.

Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Водолей

Отложите решение денежных проблемы и не совершайте крупные покупки, – так есть шанс уберечься от исхудания кошелька.

Гороскоп на завтра – Весы

Критика не всегда заслуженная, но она подталкивает человека к развитию, помните это. Не унывайте, придут лучшие времена.

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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Лев

Судьба может подбросить приятности – денег в кошельке, вероятно, станет больше. Попытайтесь найти общие интересы с любимым человеком.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Овен

Постарайтесь не обращать внимание на мелкие провтыки близких, так и вы будете спокойнее, и близких не обидите. Берегите здоровье.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Из-за искренности можно нарваться на ядовитые подколы, постарайтесь красиво ответить. Есть шанс достичь важной договоренности и познакомиться поближе с нужным человеком.

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Гороскоп на 22 февраля 2020 года – Рыбы

Держите нервы при себе, ни к чему хорошему они не приведут. Отложите новые дела и доведите до финиша начатые. Откажитесь от конфликтов.

Гороскоп на 22 февраля 2020 – Скорпион

Не разбрасывайтесь острыми словами, - можно нанести серьезную рану. Есть шанс подняться по карьерной лестнице.

Гороскоп на завтра – Рак

Смотрите в будущее – не пытайтесь заполучить все и сразу. Будьте готовы к общению с человеком, который может вас заинтересовать.

Какой совет на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

Александр Бабич сказал, что стоит поблагодарить брата или сестру за то, что они – ваша семья – Гороскоп на 22 февраля 2020 года
Стоит поблагодарить брата или сестру за то, что они – ваша семья, сказал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Сегодня хороший день позвонить сестре или брату и поблагодарить их, за то, что они являются вашей семьей", – сообщил эксперт Главреду.

Гороскоп 2020 Зодиак Александр Бабич
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