Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита

Масленица 2020 для ряда знаков Зодиака начнется не очень радужно.
В 1/2 лунный день, в понедельник, 24 февраля, начинается Масленица 2020, но этот день не для всех может оказаться празднично светлым – Рыбы могут столкнуться с грызней, Козероги способны проявить себя как семейные тираны, а Весы могут разбрасываться убийственными словами.
Светлый гороскоп на 24 февраля 2020 года для Дев и Водолеев – первый знак может неожиданно влюбиться, а второму знаку спрогнозирована мощная защита.
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Гороскоп на сегодня – Водолей
У вас будет мощная защита высших сил, но не стоит ввязывать в неприятные истории. Прислушивайтесь к разумным советам.
Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Близнецы
Делитесь опытом и помогайте тем, кто в этом нуждается, но лучше советом, чем деньгами. Пока стоит экономить.
Гороскоп на 24 февраля 2020 – Весы
В любых делах придерживайтесь правил – так есть шанс избежать травм. Слова могут убить теплые чувства – постарайтесь не говорить гадости.
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Гороскоп на сегодня – Дева
Не бойтесь делать то, что захотите. Смело отправляйтесь на разные мероприятия и будьте готовы очаровывать собеседников.
Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Козерог
Признайте, что вы не можете всегда быть правы, – не будьте для своей семьи тираном и отношения точно улучшатся.
Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеиВозможно, придется отказаться от слишком дорогой покупки.
Гороскоп на 24 февраля 2020 – Телец
Есть шанс по-другому взглянуть на жизнь и многое понять, но для этого нужно прислушаться к мнению мудрых людей. Планы могут разрушиться, не психуйте.
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Гороскоп на сегодня – Скорпион
Некоторые сведения не должны знать конкуренты, постарайтесь случайно их не выдать. Не стоит впадать в детство, но можно вспомнить самые приятные моменты.
Гороскоп на 24 февраля 2020 – Рыбы
В личной жизни возможна грызня, попытайтесь заминать конфликты. Возможно, дела не удастся доделать, но это не значит, что их нужно и вовсе бросить, подождите, всему свое время.
Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Рак
Если есть повод или его нет – прихорошитесь, и настроение улучшиться. Вы можете сами решить, какая судьба будет у ваших отношений.
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Гороскоп на сегодня – Овен
Не разбрасывайтесь силами и вниманием, лучше все силы направить на какое-то одно дело. Будьте дружелюбнее и ваше окружение может пополнить интересная личность.
Гороскоп на 24 февраля 2020 года – Стрелец
Не придирайтесь к окружающим по пустякам, иначе – возможны неприятности. Если вы задумали что-то смелое и боитесь действовать в одиночку – подключайте друзей.
Гороскоп на 24 февраля 2020 – Лев
Будьте сговорчивее и не бойтесь озвучивать проблемы, которые вас беспокоят. Оберегайте свой дом.
Совет на 24 февраля 2020 от астропсихолога Александра Бабича
"Хороший день, чтобы отнести панихиду в церковь за свой род", – написал эксперт Главреду.