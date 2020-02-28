Повезет лишь четырем: астролог назвал фантастически везучие знаки Зодиака в марте

В марте звезды готовят некоторым знакам зодиака счастье / astrologiya108.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март и спрогнозировал, каким знакам зодиака можно ожидать в марте большого и безграничного счастья, а кто для этого должен приложить усилия.

В комментарии Главреду он перечислил счастливчиков предстоящего марта. Согласно гороскопу, успешным будет месяц у Тельца, Рыб, Льва и Водолея.

Телец

Тельцы станут везунчиками первого весеннего месяца, ведь их знак зодиака соединится с Венерой, для которой он является обителью, собственным домом. Планета обещает Тельцам масштабные инвестиции, финансовые достижения, удачный шоппинг, расширение деятельности и, возможно, открытие бизнеса. Астролог называет март благоприятным для любви, новых отношений и даже заключения брака. Результативным будет объединение с другими людьми, оно может принести Тельцам неожиданные перспективы. Также им пророчат финансовое благосостояние и успех.

Рыбы

Рыбы в марте будут наслаждаться интересными путешествиями и увлекательными поездками, новыми знакомствами и полезными связями. Для них наступает великолепное время для учебы, саморазвития и достижения образовательных целей. Гороскоп не рекомендует рыбам в марте засиживаться на одном месте, а максимально реализовывать себя и проявлять активность, заводить новые знакомства, которые могут оказаться результативными. В начале месяца благоприятным будут переезд и смена места жительства.

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Лев

Львы могут рассчитывать на стремительный подъем по карьерной лестнице и новые горизонты в профессиональной деятельности. Они смогут проявить себя в работе или любимом деле, а также реализовать потенциал в каком-то новом деле. Вероятны возможности для заключения важных и эффективных договоров, получение новых источников дохода. Не исключены перспективы сотрудничества с международными компаниями, новые варианты работы в бизнесе. В целом март можно назвать чрезвычайно продуктивным месяцем для Львов.

Водолей

Для Водолеев март станет потрясающе успешным месяцем. Особенно это проявится во взаимоотношениях с родными, близкими и в кругу семьи. Звезды рекомендуют представителям этого знака смело начинать стройку, ремонт или планировать покупку недвижимости. Показательно, что параллельно в это время они смогут укрепить взаимоотношения с родителями, разрешить все спорные моменты и недопонимание. Это идеальное время для воссоединения семьи или общения с дальними родственниками.

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