Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению

Астролог советует в марте заняться образованием или отправиться в путешествие.
По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, животным накшатры Шатабхиша является лошадь.
Как рассказала он Главреду, с сексуальной точки она наиболее совместима с Ашвини: "Ашвини и Шатабхиша разделяют глубокие отношения на многих уровнях. Так, обе накшатры относятся к исцелению и омоложению".
При этом эксперт также выделила ключевые профессии, к которым наиболее предрасположены люди Шатабхиши:
• астрономия, астрология, самолетостроение;
• индустрия кино и телевидения;
• научная фантастика, писательство;
• ядерная физика и физика в целом;
• медицина, фармацевтика, врачевание, хирургия;
• производство и продажа алкоголя;
• нефтяная и химическая промышленность;
• мотоспорт, автомобильная индустрия;
• детективы, создатели головоломок; исследователи, охотники и изобретатели;
Астролог назвала основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для Шатабхиши:
Благоприятно:
• Образовательная и учебная деятельность;
• Путешествие (особенно по воде), поездка на море;
• Велосипедные прогулки;
• Приобретение транспорта;
• Медитация и йога;
• Сексуальная активность;
• Изучение астрономии и астрологии;
• Медицинские процедуры, терапия, омоложение и укрепление здоровья;
• Медиасобытия;
• Технологическая деятельность.
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Неблагоприятно:
• Начало любых дел;
• Заключение брака;
• Лечение бесплодия;
• Дела, связанные с законом, судебные споры;
• Проявление социальной активности, общение;
• Решение финансовых вопросов;
• Покупки новой одежды и ювелирных украшений;
• Домашняя деятельность.
Астролог добавила, что Шатабхише советуют носить все оттенки голубых и неоновых электрических цветов.
Напомним, ранее астролог раскрыла карму рожденных в марте.