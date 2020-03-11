Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, животным накшатры Шатабхиша является лошадь.

Как рассказала он Главреду, с сексуальной точки она наиболее совместима с Ашвини: "Ашвини и Шатабхиша разделяют глубокие отношения на многих уровнях. Так, обе накшатры относятся к исцелению и омоложению".

При этом эксперт также выделила ключевые профессии, к которым наиболее предрасположены люди Шатабхиши:

• астрономия, астрология, самолетостроение;

• индустрия кино и телевидения;

• научная фантастика, писательство;

• ядерная физика и физика в целом;

• медицина, фармацевтика, врачевание, хирургия;

• производство и продажа алкоголя;

• нефтяная и химическая промышленность;

• мотоспорт, автомобильная индустрия;

• детективы, создатели головоломок; исследователи, охотники и изобретатели;

Астролог назвала основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для Шатабхиши:

Благоприятно:

• Образовательная и учебная деятельность;

• Путешествие (особенно по воде), поездка на море;

• Велосипедные прогулки;

• Приобретение транспорта;

• Медитация и йога;

• Сексуальная активность;

• Изучение астрономии и астрологии;

• Медицинские процедуры, терапия, омоложение и укрепление здоровья;

• Медиасобытия;

• Технологическая деятельность.

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Неблагоприятно:

• Начало любых дел;

• Заключение брака;

• Лечение бесплодия;

• Дела, связанные с законом, судебные споры;

• Проявление социальной активности, общение;

• Решение финансовых вопросов;

• Покупки новой одежды и ювелирных украшений;

• Домашняя деятельность.

Астролог добавила, что Шатабхише советуют носить все оттенки голубых и неоновых электрических цветов.

Напомним, ранее астролог раскрыла карму рожденных в марте.