УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению

11 марта 2020, 05:30

Астролог советует в марте заняться образованием или отправиться в путешествие.

ведическая астрология

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, животным накшатры Шатабхиша является лошадь.

Как рассказала он Главреду, с сексуальной точки она наиболее совместима с Ашвини: "Ашвини и Шатабхиша разделяют глубокие отношения на многих уровнях. Так, обе накшатры относятся к исцелению и омоложению".

При этом эксперт также выделила ключевые профессии, к которым наиболее предрасположены люди Шатабхиши:

•    астрономия, астрология, самолетостроение;

•    индустрия кино и телевидения;

•    научная фантастика, писательство;

•    ядерная физика и физика в целом;

•    медицина, фармацевтика, врачевание, хирургия;

•    производство и продажа алкоголя;

•    нефтяная и химическая промышленность;

•    мотоспорт, автомобильная индустрия;

•    детективы, создатели головоломок; исследователи, охотники и изобретатели;

Астролог назвала основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для Шатабхиши:

Благоприятно:

•    Образовательная и учебная деятельность;

•    Путешествие (особенно по воде), поездка на море;

•    Велосипедные прогулки;

•    Приобретение транспорта;

•    Медитация и йога;

•    Сексуальная активность;

•    Изучение астрономии и астрологии;

•    Медицинские процедуры, терапия, омоложение и укрепление здоровья;

•    Медиасобытия;

•    Технологическая деятельность.

Читайте такжеПрирожденные победители: астролог назвала самый мощный знак Зодиака

Неблагоприятно:

•    Начало любых дел;

•    Заключение брака;

•    Лечение бесплодия;

•    Дела, связанные с законом, судебные споры;

•    Проявление социальной активности, общение;

•    Решение финансовых вопросов;

•    Покупки новой одежды и ювелирных украшений;

•    Домашняя деятельность.

Астролог добавила, что Шатабхише советуют носить все оттенки голубых и неоновых электрических цветов.

Напомним, ранее астролог раскрыла карму рожденных в марте.

астролог астрологический прогноз Гороскоп 2020 Гороскоп на март знаки зодиака ведический астролог Оксана Костюк
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:30
Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению
05:13
Сколько и как лечиться от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
04:28
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
04:02
В США смертельно больная женщина бросила мужа и нырнула в секс с сотней мужчин
03:20
Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар Видео
02:41
Кому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасности
02:27
Почти высохший родник: эксперты дали женщинам после 40 советы по сексу
00:46
"Соска": Бузова засветилась полуголая в бане
00:21
Нардеп рассказал, когда Кабмин объявит карантин из-за жуткого вируса
00:19
11 марта – какой сегодня праздник: что делать в день Прокопа Видео
10 марта, вторник
23:56
У Зеленского развенчали громкие фейки об интервью для The Guardian
23:19
"Что будет дальше": эксперты дали прогноз по курсу гривны
22:46
"Никто даже не начал обсуждать": Зеленский назвал самую "провальную" реформу
22:08
Продуктивный день: Кабмин нашел временную замену Оржелю
21:50
Шмыгаль едет в США на смотрины в МВФ Видео
21:32
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн
21:29
Кохайтеся, чорнобриві: Порошенко шокировал своим нарядом с Тарасом
21:23
Черный вторник на Донбассе: число погибших при обстреле грузовика возросло Видео
21:13
Курс доллара, бензин и ЖКХ: как отразится на Украине нефтяная война Видео
20:40
Бабахнет мороз: синоптики ошарашили прогнозом на конец марта
20:01
Киевлян поманили "скидками" в платежках с марта 2020
19:57
"Экономике п*да": украинка, живущая в Италии, шокировала рассказом о карантине
19:50
Спіймати Кайдаша 10 серия смотреть онлайн 10-03-2020
19:45
Второй этап медреформы могут отменить: что произошло Видео
19:28
Анонсирована Command & Conquer Remastered Collection - возвращение классических RTS Видео
19:26
"Крайние меры": Кличко припугнул закрытием школ и остановкой метро
19:13
Кабмин назначил и.о. министров вместо Бородянского и Новосад Видео
18:54
Шахтер в Лиге Европы 2020 проиграл коронавирусу: кто попал на деньги Видео
18:23
Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
18:13
16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации Богдана Видео
18:00
"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине Видео
17:30
"Погонять нациков": скандальная Чичерина похвасталась поездкой в Одессу
17:22
Диетолог сказала, какой суп полезный
17:18
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК - теперь официально
17:00
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
16:49
"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИ
16:46
Слив кода iOS 14 раскрыл все ближайшие анонсы Apple
16:15
Кабмин нашел временную замену Милованову Видео
16:05
Натали Дормер заметили на съемках Ведьмака 2021 - новые подробности
15:55
С помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космоса Видео
15:43
В Украину вернулись 7 украинцев, которые летели в самолете с больной коронавирусом Видео
15:30
Трамп не приедет к Путину на парад 9 Мая - Песков
15:26
Новый смартфон Google Pixel 4a слили на видео Видео
15:17
Володьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненно мнение
14:59
Угрозы Зеленскому: Федине избрали меру пресечения Видео
14:48
В Херсоне чиновников наказали за эротику в ОГА: как именно Видео
14:36
Затерянные в космосе - сериал Netflix продлили на 3 сезон
14:24
Вечный президент: Госдума России открыла путь Путину к смерти в Кремле Видео
14:13
ГУЛАГ и много стрельбы в трейлере бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone Видео
13:42
Турчинов рассказал о хитром плане против Путина во время аннексии Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять