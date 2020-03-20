Вопрос жизни и смерти: три знака Зодиака ждут судьбоносные перемены - астролог

Транзит планет будут ощущать знаки, которым стеллиум попадает в 6, 8 и 12 дома

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, соединение Марса, Сатурна и Плутона в знаке Козерога спровоцирует неконтролируемую депрессию у трех знаков Зодиака.

Как рассказала она Главреду, этот транзит будут ощущать знаки, которым этот стеллиум попадает в 6, 8 и 12 дома.

Астролог подчеркнула, что Водолею это попадает в 12-й дом и даст проблемы нездоровья, вплоть до "заточения" в больницу или тюрьму.

В то же время Близнецам в 8-й дом – актуальными станут вопросы "жизни и смерти".

И наконец Львам, по словам ведического астролога, в 6-й дом опасная ситуация принесет проблемы "болезней и врагов".

Читайте такжеБлеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала неожиданный прогноз для трех знаков Зодиака.