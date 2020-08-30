Астролог: Беларусь ждет "кровавый эксцесс", а Лукашенко – предательство Путина

Астролог предупредил белорусов о возможности "кровавой истерики" в ближайшие две недели / president.gov.by

Александр Лукашенко вполне может отдать приказ армии стрелять в протестующих, чтобы подавить протесты в Беларуси. Однако поддержки России он едва ли дождется – Кремль отводит батьке другую роль.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Лукашенко психически неустойчивая личность, чрезмерно самовлюбленный, с завышенной самооценкой, уверенный в собственной правоте. Он позволяет себе обзывать белорусский народ "народцем", при этом преувеличивает свою важность, утверждая, что если бы не он, то не было бы и Беларуси. Потому он вполне способен отдать приказ армии стрелять в собственный народ. Это очень опасно", – рассказал астролог.

По мнению Влада Росса, пока протесты в Белоруссии развиваются по мирному пути, как это было в Украине во время Оранжевой революции, а от силового сценария белорусам крайне важно избежать.

Читайте такжеБацьку уже ничего не спасет: астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть"Не дай бог белорусам начать двигаться по пути Украины в 2014 году – будет очень много жертв! Да, таким путем они быстрее установят демократию, но дастся она им большой ценой – ценой многих жизней. По некоторым данным, в Беларуси и так за время протестов уже 73 человека пропали без вести. А если у них повторятся такие же события, как у нас 2014-ом, эти цифры будут гораздо больше. А риск такой есть, поскольку Лукашенко может приказать армии стрелять: он будет бороться за власть до последнего патрона", – предостерег Росс.

По словам астролога, несмотря на то, что пока складывается впечатление, будто Россия поддерживает режим Лукашенко, тем не менее, в последний момент Кремль передумает.

"Путин "кинет" батьку. Ведь зачем ему дополнительные неприятности и санкции, зачем ему отключение от системы SWIFT, зачем нефтяное эмбарго… После отравления Навального на Россию и без того начали давить. Даже Ангела Меркель дала понять, Северный поток-2, скорее всего, достроен не будет. Так что Путину сейчас крайне невыгодно ссориться с Западом, потому он заинтересован урегулировать ситуацию в Беларуси мирным путем", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что Путин будет делать ставку на Бабарико, способствуя его победе на досрочных президентских выборах в Беларуси, дабы тот потом вел политику Кремля в этой стране.

Читайте также"Когда Лукашенко уйдет": астролог спрогнозировал, что произойдет в Беларуси"От Лукашенко же Путину, по сути, нужно только одно – чтобы он как можно быстрее подписал все бумаги для создания союзного государства", – подчеркнул Росс.

Кроме того, астролог заверил, что Беларуси не грозит появление "своего Донбасса".

"Никаких отделений областей, например, Витебской, не будет", – добавил он.

Однако, предостерег Влад Росс, может быть "кровавая истерика" и "кровавый эксцесс", когда белорусы будут освобождать из тюрем политзаключенных.

"Вот тогда может быть много смертей. По моим прогнозам, белорусские политзаключенные будут на воле уже в ближайшие две недели", – отметил Росс.

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