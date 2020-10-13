Астролог предупредил об ужесточении карантина в Украине и назвал сроки

Жесткий карантин 2020 грозит всей Украине, поделился Росс.
Астролог Влад Росс предупредил, что, скорее всего, карантин в Украине 2020 ужесточат после местных выборов (запланированы на 25 октября).
Карантинные меры снова станут жесткими по всей стране, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, жесткий карантин в нашей стране может действовать в ноябре и в первой половине декабря.
"Скорее всего, карантин будет введен после выборов и будет действовать в ноябре (самом опасном месяце для нашей страны), а также в первой половине декабря", – сказал эксперт.
Росс отметил, что осенью и зимой украинцев от коронавируса могли бы спасти сильные морозы, однако зима в Украине 2020 ожидается теплая.
Ранее Влад Росс предупреждал, что с 4 октября Плутон перейдет в прямое движение, начнет сближаться с Юпитером, и звезды будут способствовать распространению вирусов, в частности и Covid-19.
- Справка. В марте была объявлена пандемия коронавируса. В этом же месяце карантин ввела Украина.
- Сначала карантин в Украине был жестким и общенациональным. Позже ограничительные меры смягчали, карантин стал адаптивным – судьбу мер доверили местным властям.
- Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до конца 2020 года.