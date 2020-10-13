Астролог предупредил об ужесточении карантина в Украине и назвал сроки

После выборов в Украине карантин может стать жестким, сказал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс предупредил, что, скорее всего, карантин в Украине 2020 ужесточат после местных выборов (запланированы на 25 октября).

Карантинные меры снова станут жесткими по всей стране, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, жесткий карантин в нашей стране может действовать в ноябре и в первой половине декабря.

"Скорее всего, карантин будет введен после выборов и будет действовать в ноябре (самом опасном месяце для нашей страны), а также в первой половине декабря", – сказал эксперт.

Росс отметил, что осенью и зимой украинцев от коронавируса могли бы спасти сильные морозы, однако зима в Украине 2020 ожидается теплая.

Ранее Влад Росс предупреждал, что с 4 октября Плутон перейдет в прямое движение, начнет сближаться с Юпитером, и звезды будут способствовать распространению вирусов, в частности и Covid-19.