Астрологи предупредили, кому грозит "изгнание" с насиженного места

Тельцов могут "изгнать" с насиженного места, спрогнозировали астрологи / Reuters

Астрологи предупредили, что в среду, 9 сентября, одному знаку Зодиака – Телец, грозит "изгнание" с насиженного места.

Тельцы могут столкнуться с очень сильными соперниками, которые заставят максимально выложиться, сообщает slovofraza.com.

По его данным, представители этого знака могут перейдет дорогу влиятельному человеку, котором под силу уничтожить все их начинания и сместить с насиженного места.

"Mожет дойти до того, что… Tелец лишится всех преимуществ и окажется на распутье. Придется буквально по кусочкам собирать собственную жизнь, чтобы восстановиться и начать все заново. Hо в этом есть и плюсы. Bы станете мудрее, опытнее и сильнее", – отмечается в материале.