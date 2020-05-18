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Астролог назвала волшебный день мая

18 мая 2020, 19:36

Во вторник лучше закончить старые дела, поделилась эксперт.

Астролог спрогнозировала, что во вторник ожидается волшебный день – Гороскоп 2020
Во вторник ожидается волшебный день, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, что во вторник, 19 мая, ожидается волшебный день – давние проблемы могут решиться положительным образом.

Во вторник стоит завершить старые проекты и лучше не начинать новые, рассказала эксперт в интервью Фактам.

Булгакова добавила, что 20 мая могут без напряжения решаться сложнейшие профессиональные задачи, а из-за выяснения отношений с близкими возможна серьезная ссора.

Астролог предупредила, что 21 числа тоже не стоит начинать новые дела. 

"…важно продумывать каждое слово – допустив неосторожность, можно очень сильно обидеть человека", – сообщила собеседница.

Эксперт поделилась, что 22 мая будет обладать мощной позитивной энергетикой, может исполниться давнее желание.

Читайте такжеГороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день""…от крупных финансовых операций нужно отказаться – можно стать жертвой мошенников… можно мириться с человеком, с которым давно находитесь в ссоре", – добавила Булгакова.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на 18-24 мая. Эксперт спрогнозировала, что Водолеев ждет финансовый успех, а Козерогам светят новые перспективы.

Людмила Булгакова астролог Гороскоп 2020
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