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Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере

13 октября 2020, 02:12

В тройной праздник представители одного знака Зодиака могут лишиться пары, предупреждает астропрогноз.

Приятности на любовном фронте сулят Ракам – Гороскоп на завтра 14 октября 2020 года для всех
Ракам сулят приятности на любовном фронте / УНИАН

В среду, 14 октября (27 лунный день), – будет День защитника Украины, праздник украинского казачества, а также Покрова – может посчастливиться знакам Зодиака Скорпион и Рак.

Скорпионам астропрогноз на завтра сулит продвижение в карьере, а Ракам светят приятности в личной жизни – к ним кто-то может испытывать глубокие чувства, говорится на supercook.ru.

Для Стрельцов гороскоп на 14 октября 2020 года мрачноватый – им грозит потеря пары.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 14 октября 2020 года – Дева

Чтобы что-то получить, нужно уметь отдавать. Придется сделать то, что вы обязаны, и не стоит противиться.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Выполните обязательства и берегите себя. Противопоказаны вечерние прогулки без сопровождения.

  • Гороскоп на 14 октября 2020 – Телец

Если не выполните обязательства – нарветесь на скандал. Хотите получить больше – умейте отдавать.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 14 октября 2020 года – Рыбы

Сны могут предвещать будущее. Вы сможете разобраться с семейными проблемами. Могут захватить приятные хлопоты, связанные с пополнением семьи или с мероприятием.

  • Гороскоп на 14 октября 2020 – Скорпион

Возможно карьерное продвижение. Из-за изменения положения на карьерной лестнице расходы могут возрасти.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Ожидается резкое изменение жизни. Кто-то может испытывать к вам глубокие чувства. Можно решиться на романтическое приключение.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 14 октября 2020 года – Овен

Сделайте то, что должны, а если хотите обрести – делитесь. Не бойтесь искать компромиссы.

  • Гороскоп на 14 октября 2020 – Стрелец

Возможно, свидание принесет горечь, отношения могут быть разорваны. Вы можете найти временные отношения.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Не позвольте нервам расшататься. Верьте в себя. Дома все будет хорошо.

Как в тройной праздник советуют вести себя представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 14 октября 2020 года – Весы

Из-за любви возможна горечь. Есть шанс воплотить в жизнь то, что вы планировали накануне. Сделайте желаемое тайной.

  • Гороскоп на 14 октября 2020 – Водолей

Можно что-то открыть или найти. Ваш кругозор может расшириться, а дар предвидения – усилиться.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не стоит пытаться сбросить свои обязанности на других – сделайте то, что должны. Придется разбираться с домашними делами.

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