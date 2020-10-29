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Гороскоп на 2021 год: кому светит изменение судьбы

29 октября 2020, 09:52

Водному знаку Зодиака нужно в спокойном состоянии принимать решения, посоветовали астрологи.

Астрологи выяснили, что в 2021-м Ракам светит изменение судьбы – Гороскоп на 2021 год Рак
В 2021-м Ракам светит изменение судьбы, выяснили астрологи / УНИАН

Гороскоп на 2021 год сулит знаку Зодиака Рак возможность очистить карму. Астрологи утверждают, что люди, рожденные под этим знаком, смогут изменить свою судьбу.

Ракам посоветовали акцентировать внимание на ошибках, допущенных в прошлом, но не слишком сильно себя критиковать, сообщает slovofraza.com, ссылаясь на экспертов.

По сведениям экспертов, представителям этого знака необходимо принимать решения только в спокойном состоянии, иначе можно отпугнуть удачу.

"…Первые месяцы лучше посвящать исключительно семье и второй половинке. Нужно обсуждать планы с семьей, проводя с близкими больше свободного времени", – отмечается в гороскопе.

  • Ранее астрологи сообщали, что в 2021 году счастливчиком будет знак Зодиака Овен. Эксперты добавили, что Овнам светят материальные победы и успешное начало дел.
  • Астрологи посоветовали представителям этого знака Зодиака покупать что-то дорогое и важное в первые месяцы 2021-го.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

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