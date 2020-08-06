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Гороскоп на август 2020 года: кого ждет удачная смена работы и раскрутка

6 августа 2020, 15:18

В августе одному знаку Зодиака светят блестящие проекты, поделился Росс.

Астролог сказал, что Близнецы во второй половине августа могут удачно сменить работу – Гороскоп на август 2020
Близнецы во второй половине августа могут удачно сменить работу, сказал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что во второй половине августа Близнецов ждет удачная смена места работы.

В это время можно устанавливать полезные контакты, что-то раскручивать и открывать партнерский бизнес, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, во второй половине месяца Близнецов ожидает отличное время для покупки недвижимости и финансовых вложений, не исключены интересные и блестящие проекты.

"Однако первая половина августа Близнецов не порадует: будут сложные ситуации в дороге в 20-х числах, и им лучше воздержаться от путешествий за границу…", – предупредил астролог.

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что в августе Раки могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Астролог добавил, что представители этого знака Зодиака будут главными счастливчиками месяца.

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