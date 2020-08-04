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Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь

4 августа 2020, 03:49

Козерогам противопоказаны амурные приключения.

Звездную помощь могут получить три знака Зодиака – Гороскоп на завтра, гороскоп на 5 августа 2020 года
Три знака Зодиака могут получить помощь от звезд / Reuters

В среду, 5 августа, ряду знаков Зодиака звезды могут помочь воплотить в жизнь смелые планы.

Звездная помощь светит Стрельцам, Тельцам и Близнецам, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе говорится, что Овнам нужно остерегаться постороннего влияния.

Как провести среду земным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 августа 2020 года – Козерог

Чтобы избежать разочарований и обмана, стоит отказаться от амурных приключений. Не стоит слишком сильно напрягать свое тело.

Гороскоп на 5 августа 2020 – Дева

Возможно, придется заниматься важными делами. Прогнозируются новые обязанности или неожиданное известие, из-за которых придется потратить много сил и времени.

Гороскоп на завтра – Телец

Удача будет на вашей стороне, поэтому можно планировать рискованные операции. Можете рассчитывать на помощь звезд.

Как провести среду водным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 августа 2020 года – Рак

Можно куда-то поехать. Активность и хорошее настроение помогут вам расположить к себе людей.

Гороскоп на 5 августа 2020 – Рыбы

В будущем возможны дополнительные расходы, к ним стоит подготовиться. Не совершайте необратимые поступки, особенно те, которые касаются финансов.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Откажитесь от необдуманных решений. События могут неожиданно повернуться не в вашу пользу.

Как провести среду огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 августа 2020 года – Лев

Много сил и времени могут отнять домашние хлопоты или новые обязанности. Вечером может ухудшиться самочувствие.

Гороскоп на 5 августа 2020 – Стрелец

Не стоит покупать изделия из дерева или драгоценности. Можно браться за рискованные дела, звезды готовы вам помочь.

Гороскоп на завтра – Овен

Есть угроза негативных результатов из-за влияния посторонних. Возможно, придется потратить много времени и сил из-за домашних хлопот, новых обязанностей или неожиданных новостей.

Как провести среду воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 августа 2020 года – Близнецы

Во второй половине дня можно воплощать в жизнь рискованные проекты, вам могут помочь звезды. Вечером стоит побыть у огня, например, поужинать при свечах.

Гороскоп на 5 августа 2020 – Водолей

Мелкие недоразумения, детали могут сбить с ключевых направлений деятельности. Великодушно относитесь к другим и трезво оценивайте свои возможности.

Гороскоп на завтра – Весы

Хороший день, чтобы расширить круг общения. Откажитесь от напряженного физического труда и от поездок.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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